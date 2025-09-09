München - Der Verband der deutschen Automobil-Industrie mahnt die Politik zu besseren Rahmenbedingungen.



"Die ganze Welt liefert sich einen Wettlauf mit Blick auf Standort und Wettbewerbsfähigkeit, während Europa und Deutschland zu wenig an zukunftsfähigen Rahmenbedingungen arbeiten", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller am Dienstag zur Eröffnung der Automesse IAA. Wenn die Autoindustrie hierzulande auch in Zukunft eine Erfolgsgeschichte für Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung sein solle, dann müsse die Politik in Berlin und Brüssel jetzt endlich liefern.



Konkret forderte Müller: "Es muss Ziel sein, dass sich unser Standort in den zahlreichen Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit wieder an die Spitze zurückarbeitet." Das Prinzip der "überbordenden Regulierung" müsse endlich überwunden werden, ebenso der Ansatz auf Verbote und einseitige Festlegungen auf technologische Optionen zu setzen: "Flexibilisierung und technologische Handlungsoptionen sind zwingend notwendig."



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) signalisierte am Dienstag bei der IAA Unterstützung. "Die Bundesregierung steht an der Seite der Automobilindustrie", sagte er in seiner Eröffnungsrede der Automesse in München. Er bekräftigte dabei das Ziel einer "möglichst klimaneutralen Automobilindustrie", sagte aber auch, dass es weniger Verbote geben müsse.





© 2025 dts Nachrichtenagentur