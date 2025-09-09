Paris / London / Zürich - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkte haben sich am Dienstag nach dem Scheitern der französischen Regierung zurückgehalten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag kaum verändert bei 5.362 Punkten. Ausserhalb des Euro-Raums sank der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 12.298 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 9.234 Zähler zulegte. Nach dem allgemein erwarteten Sturz der französischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
