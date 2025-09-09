Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CA83411A2056, Wertpapier-Name: SOL STRATEGIES INC.NEW, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Datum Zeit Volumen Preis Fair Value lt. Antragsteller
09.09.2025 10:53:48 500 8,17 14,50
09.09.2025 10:57:16 300 8,50 19,00
09.09.2025 11:02:34 150 9,20 25,50
09.09.2025 11:02:43 550 9,20 25,00
09.09.2025 11:03:44 300 9,00 22,50
09.09.2025 11:06:19 300 9,20 18,70
09.09.2025 11:09:01 300 9,30 18,70
