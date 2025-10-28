Der neue Infrastruktur-Gigant?: Republic Technologies startet mit 100 Mio. USD Finanzierung durch - Ethereum über 4.100 USD

Anzeige / Werbung

Mit Ethereum nun deutlich über 4.100 US-Dollar, erlebt der Kryptomarkt einen massiven Höhenflug.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Republic Technologies Inc. veröffentlicht.

Willkommen zurück, Leserinnen und Leser -

Während viele jedoch auf Coins und Hype-Projekte setzen, baut ein Unternehmen im Hintergrund die Infrastruktur, auf der das nächste institutionelle Supercycle basieren könnte:

Republic Technologies Inc.

Und diese Woche hat das Unternehmen eine echte Bombe platzen lassen: Eine nicht-verwässernde, gesicherte Wandelanleihe-Fazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar, finanziert durch einen institutionellen Investor - mit einer ersten Tranche über 10 Millionen USD, die unmittelbar vor dem Abschluss steht.

Das Ziel? Die Blockchain-basierte Attestierungsplattform von Republic, die auf Ethereum-Validatoren basiert, weltweit auszurollen.

Damit positioniert sich Republic nicht nur als Mitläufer des Kryptobooms, sondern als strategischer Architekt der Blockchain-Infrastruktur der Zukunft.

Die 100-Millionen-Finanzierung im Überblick

Am 21. Oktober 2025 kündigte Republic eine geplante Wandelanleihe-Finanzierung im Umfang von bis zu 100 Millionen US-Dollar an. Die Bedingungen sind beeindruckend:

0 % Zinsen , Laufzeit 24 Monate

, Laufzeit 24 Monate 10 % Original Issue Discount

Besicherung durch Ethereum , im Wert von 12 Mio. USD auf Basis des ETH/USD-Referenzkurses

, im Wert von 12 Mio. USD auf Basis des ETH/USD-Referenzkurses Wandlung in Aktien zu Marktpreisen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE)

Diese Struktur ist aktionärsfreundlich, nicht verwässernd und signalisiert starkes Vertrauen seitens institutioneller Investoren - ein echter Gamechanger für ein börsennotiertes Infrastrukturunternehmen im Blockchain-Bereich.

Sicherheit auf höchstem Niveau: Fireblocks-Integration

Nur wenige Tage vor der Finanzierung gab Republic eine Integration mit Fireblocks bekannt - dem weltweit führenden Anbieter für sichere Verwahrung und institutionelles Digital Asset Management.

Fireblocks schützt Vermögenswerte im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar für mehr als 2.200 institutionelle Kunden, darunter Banken, FinTechs und Börsen.

Für Republic bedeutet das:

Verwahrung von ETH-Treasury mittels Multi-Party Computation (MPC)

Hardwaregestützte Schlüsselverwaltung

Automatisierte Sicherheitsrichtlinien

Compliance auf institutionellem Niveau

Das Ergebnis: Maximale Sicherheit für Ethereum-basierte Validatoren und Kapital - ein Muss für die Skalierung unter regulatorischen Rahmenbedingungen.

Was ist Attestierung - und warum ist sie so wichtig?

Republic entwickelt eine Plattform, die digitale Attestierungen auf der Ethereum-Blockchain ermöglicht. Diese sind kryptografisch gesichert, transparent und manipulationssicher - ideal für:

Regulatorische Offenlegungen

Audit-Trails für Finanztransaktionen

Lieferkettennachweise

Smart-Contract-Validierungen

Im Gegensatz zu zentralisierten Datenbanken oder PDFs bietet Republics Lösung on-chain, in Echtzeit überprüfbare Vertrauenssignale - eine essenzielle Funktion im Zeitalter digitaler Assets und Dezentralisierung.

Und mit dem Wechsel Ethereums auf Proof-of-Stake (PoS) werden Validatoren zu zentralen Akteuren der Infrastruktur.

ETH steigt um +145,45?- Timing perfekt

In den letzten sechs Monaten ist Ethereum von etwa 1.800 USD auf über 4.100 USD gestiegen - ein Anstieg von +2.297 Punkten oder +145,45%.

Das hat massive Auswirkungen:

Validatoren werden wieder hochprofitabel

On-Chain-Aktivität auf Rekordniveau

Kapitalflüsse institutioneller Investoren in Infrastruktur

Für Republic bedeutet das: Jede Komponente des Geschäftsmodells profitiert - vom ETH-Treasury über Validator-Renditen bis hin zur steigenden Relevanz digitaler Attestierungen.

Wer steckt hinter Republic? Ein Team mit Weltklasse

Republic wird von einem hochkarätigen Führungsteam geleitet - mit tiefem Know-how in den Bereichen Blockchain, Finanzen, Trading und institutionelle Infrastruktur.

Daniel Liu - CEO

Früher Investor in Ethereum

Co-Founder von Float, Partnerbörse von OKX

Über 100 Mio. USD tägliches Handelsvolumen

Ex-CIT Bank, verantwortete über 4 Mrd. USD Projektfinanzierungen

Litong Cao - COO

Gründungsmitglied von Parallel Finance

30 Mio. USD Kapital von Sequoia, Lightspeed, Founders Fund

Skalierte auf über 800 Mio. USD Total Value Locked (TVL)

Ex-Family Office Manager mit 1 Mrd. USD Krypto-Assets

Greg Ah-Fenne - Corporate Finance

Apollo Global: 3 Mrd. USD strukturierte Immobilienfinanzierungen

Goldman Sachs: ABS-Transaktionen in Nordamerika & Europa

Shumo Chu - Blockchain Advisor

Mitgründer von Manta Network

Kryptografie-Forscher, Ex-Algorand

Dozent an der UC Santa Barbara

Ein Führungsteam, das nicht nur Erfahrung mitbringt - sondern auch bewiesen hat, wie man skalierbare Blockchain-Geschäfte aufbaut.

Republics Positionierung im Ethereum-Ökosystem

Mit ETH auf neuem Allzeithoch und steigender institutioneller Nachfrage, nimmt Republic eine einzigartige Marktposition ein:

Börsennotiertes Unternehmen

Ethereum-basiertes Treasury

Attestierungsplattform auf Validator-Basis

Fireblocks-gesicherte Infrastruktur

Und jetzt: 100 Mio. USD Kapital ohne Verwässerung

Kaum ein anderes Unternehmen bietet diese Kombination aus Kryptosicherheit, institutioneller Infrastruktur und Zugang für Aktionäre.

Nächste Schritte: Skalieren, monetarisieren, dominieren

Was Republic nun mit der ersten 10-Millionen-Tranche machen kann:

ETH in Validatoren staken

Attestierungsplattform kommerzialisieren

Kunden aus Compliance, Finanzen und Industrie gewinnen

Wiederkehrende Erträge über On-Chain-Fees aufbauen

Wachstumsstrategie ohne Kapitalverwässerung verfolgen

Mit noch 90 Millionen USD abrufbar, steht Republic eine gewaltige Expansion bevor.

Fazit: Republic Technologies - Die Ethereum-Infrastruktur-Wette des Jahrzehnts?

Inmitten der neuen Krypto-Rallye stechen nur wenige Unternehmen heraus.

Republic Technologies ist eines davon.

Mit einem massiven, nicht verwässernden Finanzierungspaket, einer skalierbaren On-Chain-Plattform, einem Weltklasse-Führungsteam und der Fireblocks-Integration auf Bankenniveau, könnte Republic zum verborgenen Infrastruktur-Giganten von Ethereum werden.

Wenn institutionelle Blockchain-Anwendungen durchstarten - wird Republic auf der Shortlist sein.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US5949724083,US44812J1043,CA7608011002,CA83411A2056