Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (OTCQB: DOCKF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich bekannt zu geben, dass Xinbo Zhu zum Sonderberater des Vorstands sowie zum Mitglied des neu gegründeten Infrastructure and Energy Advisory Committee (IEAC) von Republic ernannt wurde. Mit dieser Ernennung stärkt das Unternehmen sein Führungsteam durch umfassende globale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Betrieb großskaliger Infrastrukturgeschäfte.

Herr Zhu ist derzeit Senior Vice President und Chief Financial Officer von Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ), einem weltweit tätigen Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien mit Aktivitäten in der Fertigung, Projektentwicklung und dem Besitz von Energieanlagen auf mehreren Kontinenten. In mehr als zwei Jahrzehnten bekleidete er leitende Führungspositionen mit Verantwortung für Finanzen, Risiko, Lieferketten und Investitionsentscheidungen in komplexen, kapitalintensiven Umfeldern.

In seiner Rolle als Sonderberater wird Herr Zhu das Unternehmen in Fragen der Kapitalstrategie, finanziellen Disziplin und langfristiger Wachstumsinitiativen beraten und dabei seine Erfahrung im Management globaler Bilanzen, im Umgang mit volatilen Märkten sowie beim Skalieren internationaler Geschäftsaktivitäten einbringen.

"Xinbo bringt eine seltene Kombination aus operativer Tiefe und finanzieller Strenge in innovative Technologiesektoren ein", sagte Daniel Liu von Republic Technologies. "Seine Erfahrung in der Führung börsennotierter Unternehmen im traditionellen Energiesektor bietet eine wertvolle Perspektive, während wir Ethereum weiterhin als digitalen Treibstoff nutzen, um die nächste Generation von Infrastruktur zu unterstützen."

Herr Zhu besitzt einen MBA der Rotman School of Management der University of Toronto sowie einen Master of Engineering in Elektrotechnik von der Shanghai Jiao Tong University. Seine berufliche Laufbahn umfasst leitende Führungspositionen in börsennotierten Unternehmen und multinationalen Organisationen in Nordamerika und Asien, mit einem durchgängigen Fokus auf disziplinierte Kapitalallokation und risikoadjustiertes Wachstum.

Das Unternehmen wird die Expertise von Herrn Zhu nutzen, um seine Bemühungen beim Aufbau skalierbarer, auf Ethereum basierender digitaler Infrastruktur zu unterstützen. Seine Erfahrung wird wertvolle Impulse für die Entscheidungsfindung des Unternehmens liefern, während es seinen Geschäftsplan umsetzt und zukünftige Wachstumschancen evaluiert.

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Durch das Halten von Ethereum (ETH) in der Bilanz und den Betrieb von Validator-Infrastruktur generiert das Unternehmen digitale Attestierungen, die die Datenintegrität absichern und reale Anwendungsfälle auf Ethereum ermöglichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse, Bedingungen oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet oder antizipiert und die künftig eintreten können oder werden, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu: (i) der erwarteten Rolle und den Beiträgen von Herrn Zhu als Sonderberater des Vorstands; (ii) den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Vorteile aus der Nutzung der Erfahrung von Herrn Zhu in den Bereichen Kapitalstrategie, finanzielle Disziplin, Risikomanagement und infrastrukturelle Entscheidungsfindung; (iii) der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan umzusetzen, einschließlich der Entwicklung Ethereum-basierter Infrastruktur und damit verbundener Initiativen; sowie (iv) den zukünftigen Wachstumsstrategien, dem Kapitalallokationsrahmen und den langfristigen strategischen Zielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, einschließlich ohne Einschränkung Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, erfahrene Berater zu gewinnen und zu halten, der Übertragbarkeit traditioneller Infrastruktur- und Energiesektor-Modelle auf blockchainbasierte Systeme, der fortgesetzten Entwicklung und Akzeptanz der Proof-of-Stake-Infrastruktur von Ethereum sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb diszipliniert zu führen und zu skalieren. Obwohl das Management diese Annahmen für angemessen hält, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, regulatorischen, wettbewerblichen und technologischen Risiken und Unsicherheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken, darunter unter anderem: Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte; Schwankungen des ETH-Werts; technologische oder protokollbedingte Änderungen im Ethereum-Netzwerk; Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Infrastruktur oder Wertpapiermärkte; das Risiko, dass das Unternehmen die erwarteten Vorteile aus der Ernennung von Herrn Zhu als Sonderberater des Vorstands nicht realisieren kann; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie wie geplant umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; sowie allgemeine Markt-, Wirtschafts- und politische Bedingungen. Diese Risiken und weitere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen dar; jedoch kann keine zukunftsgerichtete Aussage garantiert werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen.

