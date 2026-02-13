NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (OTCQB: DOCKF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich bekannt zu geben, dass eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 14.087.000 Special Warrants (die "Special Warrants") zu einem Preis von US$0,21/C$0,29 je Special Warrant mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu US$3,0 Millionen (das "Angebot") durchgeführt wird.

Jeder Special Warrant wird automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") umgewandelt, und zwar zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) fünf Geschäftstage nach dem Datum, an dem das Unternehmen eine Prospektnachtragserklärung zu seinem Basisprospekt (Short Form Base Shelf Prospectus) bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, welche die Verteilung der den Special Warrants zugrunde liegenden Stammaktien qualifiziert (der "Prospektnachtrag"), oder (ii) vier Monate und ein Tag nach Abschluss des Angebots. Das Angebot steht unter bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, dem Erhalt sämtlicher erforderlicher Genehmigungen, insbesondere der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die "CSE"). Vor der Einreichung des Prospektnachtrags und der automatischen Umwandlung der Special Warrants unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots sowie etwaigen weiteren Beschränkungen gemäß geltendem Recht. Die Erlöse aus dem Angebot sollen voraussichtlich für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie zur Weiterentwicklung seiner Ethereum-basierten Attestierungstechnologie verwendet werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen weder in den "Vereinigten Staaten" noch an "U.S. Persons" (wie in Regulation S gemäß dem U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act sowie den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen der USA erfolgt ist oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungspflichten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit dem Fokus auf die Integration von Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft. Gestützt durch eine in ETH denominierte Treasury-Strategie betreibt das Unternehmen sichere Blockchain-Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, Datenintegrität zu gewährleisten und skalierbare reale Anwendungen auf dem Ethereum-Netzwerk zu ermöglichen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider haben diese Mitteilung geprüft oder übernehmen Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze darstellen. Solche Aussagen umfassen unter anderem Erwartungen hinsichtlich des Angebots und dessen Auswirkungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, einschließlich der Genehmigung des Angebots durch die CSE, der Einreichung des Prospektnachtrags sowie der Fähigkeit der strategischen Berater, das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Geschäftsziele zu unterstützen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die mögliche Nichtgenehmigung des Angebots durch die CSE, die mögliche Nicht-Einreichung des Prospektnachtrags, die Möglichkeit, dass die strategischen Berater das Unternehmen nicht bei der Erreichung seiner Geschäftsziele unterstützen, Volatilität der Preise von ETH und anderen digitalen Vermögenswerten, Änderungen von Blockchain-Protokollen oder der Validator-Ökonomie, operative Herausforderungen beim Einsatz und Betrieb von Validator-Infrastruktur, regulatorische Änderungen oder Beschränkungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte oder Blockchain-Operationen, Gegenparteirisiken im Zusammenhang mit Synthetic-Mining-Strategien, Markt- und Liquiditätsrisiken sowie, allgemeine wirtschaftliche und geopolitische Faktoren. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260213271108/de/

Contacts:

Im Namen des Board of Directors

Daniel Liu

Chief Executive Officer

Tel.: (778) 200-4124

E-Mail: info@republictech.io

https://republictech.io/