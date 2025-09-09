Die RES Group verkauft die Projektrechte für den geplanten Solarpark Döblitz im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Käufer:in ist die TEAG Thüringer Energie AG Erfurt. Die Projektfläche an der Autobahn A9, Nähe Anschlussstelle Triptis, umfasst rund neun Hektar für etwa 16.000 Solarmodule. "Als erfahrene Entwickler für Erneuerbare Energien bauen wir, die von uns entwickelten Projekte, in der Regel auch selbst. Die Entscheidung treffen wir aber immer auf das konkrete Projekt bezogen und abhängig von unseren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver