© Foto: Patrick Seeger/dpaDurch die geplante Übernahme von Tourmaline Bio erwirbt der Pharmariese mit Pacibekitug einen Wirkstoffkandidaten. Das Medikament soll bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden.Der Schweizer Pharmariese Novartis teilte heute mit, dass er Tourmaline Bio für 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen wird. Der Abschluss der Transaktion soll im vierten Quartal stattfinden. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten der Transaktion einstimmig zugestimmt. Novartis soll ein Übernahmeangebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien von Tourmaline unterbreiten, hieß es. Nach Deal-Abschluss soll Tourmaline-Bio eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Novartis werden. Durch den …Den vollständigen Artikel lesen ...
