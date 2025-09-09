ASML investiert 1,3 Milliarden Euro in das KI-Unternehmen Mistral AI



Werbung







Durch das Investment ist ASML nun mit 11 Prozent der größte Anteilseigner.



Damit beteiligt sich Europas wichtigstes Halbleiterunternehmen an Europas bedeutendstem KI-Start-up. Mistral entwickelt KI-Modelle und Chatbots und erreicht durch die neue Finanzierungsrunde eine Bewertung von 11,7 Milliarden Euro. Damit gehört das Unternehmen zu den wertvollsten privaten Firmen Europas. So erhält der einzige ernstzunehmende Konkurrent der KI-Giganten wie OpenAI Unterstützung von einem der mächtigsten Tech-Konzerne Europas.



Der ASML-CEO betont, dass der Hauptgrund für den Deal die Integration von KI in das eigene Unternehmen ist, und nicht, einen europäischen KI-Champion aufzubauen. Das Investment und Engagement von ASML bei Mistral soll dem Konzern ermöglichen, KI-Services in seine Maschinen und das operative Geschäft zu integrieren.



Im Gegensatz zu Nvidia oder Intel investiert ASML kaum in Start-ups. Das Unternehmen unterstützte zwar einen niederländischen Tech-Fonds und einige lokale Start-ups wie Smart Photonics mit rund 100 Millionen Euro. Meistens kauft ASML jedoch Anteile an Zulieferern, etwa bei Carl Zeiss SMT, um die Lasertechnologie für eigene Maschinen voranzutreiben.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









