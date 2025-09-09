Eine zentrale Rolle für die neue Marke "tink. energy" spielen Komponenten von Viessmann. Tink sieht seine Plattform als Vorreiter bei der Verbindung von Smart-Home- und Energielösungen zu einem Gesamtsyastem. Tink, bekannt als Online-Handeslplatz für Smart-Home-Lösungen, hat im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin eine neue Marke vorgestellt, bei der das Unternehmen mit dem Klima- und Energietechnikanbieter Viessmann kooperiert. Auch andere Smart-Home-Partner von Tink sollen auf der neuen Plattform tink. energy Teil des Angebots bleiben, Viessmann aber übernimmt "eine zentrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
