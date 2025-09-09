Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2 Core AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und das Kursziel auf Under Review.
Zusammenfassung:
Da die H2 Core AG bis heute keinen Jahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt hat, setzen wir unser Rating auf 'Under Review' (bisher: Buy). Wir ziehen unsere Schätzungen vorläufig zurück und setzen auch das Kursziel auf 'Under Review' (bisher:€2,20).
First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal changed his rating and price target to Under Review.
Abstract:
Since H2 Core AG has not yet published its 2024 annual report, we place our rating Under Review. For the time being we suspend our forecasts and our price target (previously: €2.20).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: M5S_GR-2025-09-09_DE
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
