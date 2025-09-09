IAA/ROUNDUP 3: Schulterschluss gegen das Verbrennerverbot

MÜNCHEN - Bei der Eröffnung der IAA Mobility haben sich Politik, Veranstalter und Industrie für Änderungen am geplanten Verbrennerverbot ausgesprochen. "Einseitige politische Festlegungen auf bestimmte Technologien sind nicht nur für diese Branche grundsätzlich der falsche wirtschaftspolitische Weg", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz. Es brauche mehr Flexibilität in der Regulierung. Ziel sei, "durch Technologieoffenheit Wettbewerbsfähigkeit und effektiven Klimaschutz" miteinander zu verbinden, betonte Merz. Grundsätzlich müsse Deutschland "wieder ein wettbewerbsfähiger international anerkannter Wirtschaftsstandort werden, auf den die Welt nicht mit Verwunderung, sondern mit Bewunderung schaut".

IAA: VW-Konzern steckt bis zu eine Milliarde Euro in Künstliche Intelligenz

MÜNCHEN - Der Volkswagen-Konzern will mit hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) künftig effizienter werden und Kosten einsparen. In der laufenden Budgetplanung bis 2030 wollen die Wolfsburger bis zu eine Milliarde Euro in KI-gestützte Fahrzeugentwicklung, industrielle Anwendungen und IT-Systeme stecken, wie der Dax-Konzern am Dienstag auf der Branchenmesse IAA Mobility in München ankündigte. Das Geld soll sich später auszahlen: Bis 2035 erwartet IT-Chefin Hauke Stars Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen von insgesamt bis zu vier Milliarden Euro.

Milliarden-Deal in der Rohstoffbranche: Anglo American schluckt Teck Resources

LONDON - Die beiden Rohstoffriesen Anglo American und Teck Resources schließen sich zusammen. Damit kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einem größeren Deal. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne rund 54 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage, wobei Anglo American das Schwergewicht ist. Wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten, sollen die Aktionäre von Anglo-American nach Abschluss der Transaktion etwa 62,4 Prozent und die Teck-Aktionäre etwa 37,6 Prozent am neuen Unternehmen Anglo Teck halten. Die Aktienkurse beider Unternehmen legten am Dienstag zu.

Novartis plant Milliardenzukauf in den USA



BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis kauft in den USA zu. Für rund 1,4 Milliarden US-Dollar soll das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio übernommen werden. Novartis biete über eine indirekte Tochtergesellschaft 48 Dollar je Aktie in bar, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die Transaktion genehmigt.

Deutz schließt Kapitalerhöhung für Rüstungs-Übernahme ab

KÖLN - Der Motorenbauer Deutz hat zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft im Zuge einer Kapitalerhöhung gut 131 Millionen Euro brutto eingenommen. Knapp 13,9 Millionen Aktien wurden zu je 9,45 Euro im Rahmen des am Vorabend angekündigten beschleunigten Verfahrens platziert, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Grundkapital wurde damit um zehn Prozent aufgestockt. Der Platzierungspreis liegt rund fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Deutz-Aktien am Dienstagmorgen zuletzt für 9,67 Euro den Besitzer.

ASML beteiligt sich mit 1,3 Milliarden Euro an europäischer KI-Hoffnung Mistral

AMSTERDAM - Die europäische KI-Hoffnung Mistral hat mit dem niederländischen Chipausrüster ASML einen Großaktionär aus der Techbranche gefunden. ASML investiert eigenen Angaben zufolge innerhalb einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro und hält damit rund elf Prozent an dem französischen Start-up. Die Mistral-Bewertung steigt damit auf knapp zwölf Milliarden Euro. Der Schritt war erwartet worden, nachdem vor kurzem die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet hatte.

Taiwan will Chip-Lieferketten sicherer machen



TAIPEH - Der ostasiatische Inselstaat Taiwan setzt angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen auf mehr Kooperation für robuste Lieferketten im Halbleiterbereich. "Taiwan ist ein zuverlässiger Partner, und mit unserer technologischen Basis und unserem kooperativen Geist werden wir mit demokratischen Partnern weltweit zusammenarbeiten", sagte Präsident Lai Ching-te vor Eröffnung der Halbleitermesse Semicon in der Hauptstadt Taipeh.

ROUNDUP: Neue iPhones von Apple erwartet



CUPERTINO - Von Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet. Medienberichten zufolge ergänzt der Konzern die übliche Kombination aus einer Standard- und der besseren Pro-Version um ein weiteres Modell: ein dünneres iPhone, das mutmaßlich den Zusatz "Air" tragen wird. Beim Funktionsumfang soll es zwischen den beiden bisherigen Modellvarianten liegen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg.



Weitere Meldungen



-Plattform kauft Urban Sports Club für 600 Millionen Dollar -Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen in den USA scharf -IAA/ROUNDUP: CDU-Landeschef erwartet von Merz 'Klartext' zu Verbrennern -Rheinmetall liefert Ukraine Drohnenabwehr-System

-Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei

-Entscheidung zur Zukunft der Lürssen-Militärwerften erwartet -Starlink kann mit Frequenz-Zukauf leichter Handys erreichen -Aktivisten protestieren vor IAA-Eröffnung gegen 'Autowahn' -ROUNDUP: Bahn und Bund beschließen Reihenfolge bei Korridor-Sanierung -Umfrage: Aufwand durch Datenschutz-Vorschriften nimmt zu -Brandanschlag auf Strommasten - Polizei prüft Tesla-Bezug -Automesse IAA bleibt weitere sechs Jahre in München

-IAA: Mercedes-Chef bekommt Kofferraum vor Kanzler nicht auf -'Hollywood Reporter' kriegt deutschen Ableger

-IAA: Kretschmer warnt vor Folgen des Verbrenner-Aus ab 2035 -Aida-Chef: Grüne Treibstoffe über Emissionshandel bezahlen -Terminal am Flughafen Heathrow zwischenzeitlich evakuiert -ROUNDUP: Mehrheit hält Social Media für gesundheitsschädlich°

