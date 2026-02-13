KI-Angst zu hoch | Apple: $200 Milliarden futsch, Xioami: Jetzt auch Roboter, SAP: Angst berechtigt?
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|220,35
|220,40
|13:31
|220,20
|220,40
|13:31
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:23
|KI-Trade mündet im Crash: Big-Tech: Amazon und Microsoft im Bärenmarkt, Apple vor dem Abgrund!
|© Foto: MidjourneyWährend die Aktien von Amazon und Microsoft technisch bereits im Bärenmarkt sind, tendieren die Anteilsscheine von Apple noch über dieser Zone. Die Frage ist: Wie lange noch?Die Angst...
► Artikel lesen
|12:53
|MacOS 26.3: Apple entfernt Fenster-Resize-Fix wieder
|12:47
|Streaming: Apple schnappt sich Rechte hinter "Severance"
|12:14
|CVE-2026-20700: Apple schliesst bereits ausgenutzte Sicherheitslücke in Dynamic Link Editor
|12:10
|The best iPhone accessories for 2026
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Börsenkolumne: Siemens vor SAP - Wachablösung im Dax
|12:02
|Aktien Frankfurt: Dax stagniert unter 25.000 Punkten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax müssen die Anleger am Freitag weiter von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Weil sie sich am Vormittag nicht für eine klare Tendenz entscheiden konnten, blieb...
► Artikel lesen
|11:58
|Aktien Europa: Wenig bewegt - L'Oreal unter Druck
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag verhalten tendiert. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von Kaufzurückhaltung: "Die Investoren stellen...
► Artikel lesen
|11:54
|KI-Angst zu hoch | Apple: $200 Milliarden futsch, Xioami: Jetzt auch Roboter, SAP: Angst berechtigt?
|KI-Angst zu hoch | Apple: $200 Milliarden futsch, Xioami: Jetzt auch Roboter, SAP: Angst berechtigt
► Artikel lesen
|10:30
|SAP verliert an Boden: Experten raten zur Vorsicht - jetzt beachten!