Die starke Erholungsbewegung beim DAX hat sich am Mittwoch nicht fortgesetzt. Zur Wochenmitte beendete der deutsche Leitindex den Handel um gut ein Prozent tiefer. Der Krieg im Nahen Osten lässt die Anleger weiter mit Vorsicht agieren. Darüber hinaus sorgte Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall mit seinen Zahlen für eine Enttäuschung.Doch zunächst ein Blick auf die Gesamtgemengelage: Der Energiemarkt bleibt im Zuge des Iran-Kriegs weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
