

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.03.2026 / 19:47 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Marielle Nachname(n): Ehrmann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Die Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Sie hat dazu mit der SAP vereinbart, dass sie von ihrem monatlichen Gehalt einen Betrag von Euro 2.156,00 in den Erwerb von SAP-Aktien investiert, welcher durch die SAP mit einem monatlichen Zuschuss von 40% sowie 20 Euro pro Monat gefördert wird. Davon kauft der Planadministrator monatlich SAP-Aktien für die Mitteilungspflichtige. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

10.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





