© Foto: Dall-ENvidia erhält die US-Lizenzen für die Lieferung der H20-Chips nach China. CFO Colette Kress ist zuversichtlich, doch noch besteht eine geopolitische Hürde.Der US-Chipkonzern Nvidia hat von den amerikanischen Behörden Lizenzen erhalten, um seinen chinesischen Kunden den speziell angepassten H20-Prozessor zu liefern. Finanzchefin Colette Kress bestätigte am Montag auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference, dass bereits mehrere Abnehmer in China eine Freigabe besitzen. "Ja, wir haben eine Lizenzgenehmigung und Lizenzen für mehrere unserer wichtigsten Kunden in China erhalten. Und wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um das Projekt abzuschließen und die H20-Architektur …Den vollständigen Artikel lesen ...
