Der Konsumgüterkonzern treibt die angekündigte Abspaltung seines Eiscreme-Geschäfts voran. Auf dem Kapitalmarkttag stellte das Management den anvisierten Zeitplan für das Spin-Off sowie die mittelfristige Zielsetzung vor. Die Anteilsscheine von Unilever reagieren erstmal nur verhalten. Im vergangenen Jahr kündigte der Konsumgüterriese offiziell an, sein Eiscreme-Geschäft in die Eigenständigkeit zu entlassen. Der Schritt erfolgte im Rahmen eines Plans, das Wachstum anzukurbeln. Auf einem Kapitalmarkttag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag