Anhang: HVinformica2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.
|16:38
|informica real invest AG: "NAV liegt bei 5,38 Euro je Aktie" - HV-Bericht von GSC-Research
- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.
|01.09.
|HV-Termine: Hauptversammlungen u.a. bei ARI Motors, DEWB, Erwe, informica, Kapsch, Regenbogen AG, Ryanair, Smartbroker
|Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen....
|24.07.
|informica real invest AG - virtuelle HV am 02.09.2025
|- die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung am Dienstag, dem 2. September 2025 um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,05 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
