Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen. Sie hat unter anderem das Recht, über die Verwendung des Jahresgewinns zu entscheiden und Dividenden zu genehmigen, die Mitglieder des ...Aktien von Gea und Scout24 ersetzen im DAX wohl Porsche und Sartoriushttps://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=185580https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=185580Im September steht wieder die regelmäßig stattfindende Neuzusammensetzung der DAX-Indizes statt. Basis hierfür sind die Ende August vorliegenden Handelsdaten der DAX-Aktien und potenzieller Aufstiegsaspiranten. Im DAX zeichnen sich auf Basis dieser Daten nach Ende des letzten Handelstags im August zwei mögliche Veränderungen ab. So ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 4investors