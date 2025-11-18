EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Firmenzusammenschluss

Corporate News - ARI Motors Industries SE unterzeichnet wegweisendes MOU mit Faction Technologies und TUGA Innovations - Zugang zu marktreifer autonomer Liefertechnologie und Gründung einer transatlantischen Zweckgesellschaft ("SPV") Borna, 18. November 2025 - Die ARI Motors Industries SE (nachfolgend "ARI") hat gemeinsam mit Faction Technologies, Inc. (USA) und TUGA Innovations, Inc. (Kanada/USA) ein Memorandum of Understanding (MOU) zur Gründung der europäischen ARVIA SE unterzeichnet - einer neuen Gesellschaft, die ein vollintegriertes Ökosystem für autonome Lieferfahrzeuge ("Driverless Last Mile Delivery") in Europa und den USA schaffen soll. Mit der Unterzeichnung erhält ARI unmittelbaren Zugang zur marktführenden, bereits real eingesetzten Driverless-Technologie von Faction, die heute bereits Lieferungen für große US-Unternehmen wie Chick-fil-A durchgeführt hat. Die Kooperation stellt für ARI den wichtigsten Technologiesprung seit Gründung dar und positioniert das Unternehmen als europäischen Kernpartner im am schnellsten wachsenden Segment der urbanen Logistik. Faction: Marktreife autonome Liefertechnologie - bereits 2.200+ erfolgreiche real-world deliveries Faction Technologies hat in den vergangenen Jahren ein einzigartiges, skalierbares und bereits im Markt bewiesenes Autonomie-Ökosystem aufgebaut. Anders als klassische Robotik- oder Pilotprogramme ist Factions Technologie real im Einsatz: 2.200+ erfolgreiche Lieferfahrten in Houston, Texas

100 % Delivery Success Rate

40 % geringere Kosten im Vergleich zu Gig-Workern

20-30 % schnellere Lieferzeiten (Ø 22 Minuten nach Bestelleingang)

99,9 % Software- und Hardware-Uptime

Street-legal, VIN-fähig, bis 75 mph, geeignet für US- und EU-Straßen Die Kombination aus TeleAssist®, DriveLink® und der vollständigen Cloud- & Fleet-Management-Infrastruktur macht Faction derzeit zu dem einzigen Anbieter weltweit, der ein marktreifes, hochskalierbares System für autonome Lieferungen bereitstellt - inklusive laufender Pilot- und Expansionsprogramme für mehrere tausend Fahrzeuge. ARI als europäischer Schlüsselpartner - perfekte Synergien im Last-Mile-Segment ARI ist seit Jahren im europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge mit Fokus auf urbane Lieferlogistik aktiv. Mit aktuell 49 verschiedenen Fahrzeugaufbauten, zwei europäischen Produktionsstandorten (Deutschland & Tschechien) und bestehenden Homologationsstrukturen bietet ARI genau jene Plattform, die für die Integration von Factions Technologie im europäischen Markt notwendig ist. Die Last-Mile-Ausrichtung der ARI-Flotte - kurze Strecken, kleine Nutzlasten, urbaner Fokus - ergänzt Factions Geschäftsmodell perfekt. ARI wird dadurch unmittelbar in die Lage versetzt: die Faction-Sensorik, Kameras, Recheneinheiten und Software kurzfristig in bestehende ARI-Modelle zu integrieren

gemeinsam mit TUGA Innovations neue Fahrzeugplattformen für den US- und EU-Markt zu skalieren

Factions Autonomie-Technologie erstmals in Europa in Serienfahrzeuge zu bringen Hier entsteht das, was der Markt seit Jahren fordert, aber bisher niemand liefern konnte:

Ein reales, skalierbares, bezahlbares autonomes Delivery-Ökosystem für den Straßenverkehr - nicht als Konzept, sondern als operatives Produkt. Wichtige Rolle der Acceleracode SRL - Softwarekompetenz als entscheidender Faktor Ein elementarer Baustein für die Auswahl von ARI als europäischem Partner war die jüngste Akquisition der Acceleracode SRL, einem auf Mobilitäts- und Plattformsoftware spezialisierten Entwicklungshaus mit rund 40 Programmierern. Dieses Team wird: das bestehende Faction-Fleet-Management in Europa betreuen

Integrationen, Schnittstellen und Softwareanpassungen durchführen

die europäische TeleAssist-Infrastruktur technisch unterstützen

die ARVIA SE beim schnellen Skalieren der Plattform begleiten Damit verfügt ARI über kosteneffiziente und sofort verfügbare Softwarekapazitäten, die für die Skalierung tausender Fahrzeuge essenziell sind. ARI wird Standort des neuen TeleAssist Centers Europe Faction betreibt bereits in den USA ein hochmodernes TeleAssist Center, in dem menschliche Operatoren Fahrzeugflotten im Ausnahmefall unterstützen (typischerweise 1 Operator für 10 Fahrzeuge). Im Rahmen des MOU wird: ein zweites TeleAssist Center Europe in der Tschechischen Republik aufgebaut

in der Tschechischen Republik aufgebaut der Betrieb durch ARI verantwortet

die Integration in Factions globale Infrastruktur gewährleistet Dies macht ARI zum europäischen Zentrum für autonome Flottensteuerung - eine Schlüsselrolle im neuen Ökosystem. TUGA Innovations - Europas urbanes Fahrzeugdesign für die Autonomie-Ära TUGA bringt in die Kooperation: seine urbane EV-Plattform "TUGA Deliver"

IP & Patente für schmale urbane Fahrzeuge

ein "TUGA Deliver Driverless by Faction" Prototyp

Know-how für modulare, enge Stadtarchitekturen ARI wird in seiner tschechischen Fertigung künftig in der Lage sein, auch die TUGA-Modelle für Europa zu produzieren. Damit entsteht erstmals ein gemeinsamer europäischer Produktionshub für autonome urbane Lieferfahrzeuge. ARVIA SE - ARI erhält 25 % an einem Unternehmen mit bereits bestehenden US-Mega-Deals Ein zentrales Element der Transaktion ist die Gründung der ARVIA SE, in die Faction, ARI und TUGA jeweils Vermögenswerte einbringen. Auf Basis des MOU hält ARI 25 % an der ARVIA SE -

und zwar unabhängig davon, wie schnell der europäische Markteintritt erfolgt. Die ARVIA SE profitiert dabei von Factions bereits bestehenden und laufenden US-Verträgen: Chick-fil-A : mehrjähriger Rollout von ca. 7.000 Fahrzeugen (2026-2028)

: mehrjähriger Rollout von ca. (2026-2028) Grubhub: Flottenprogramm mit 300+ Fahrzeugen Damit partizipiert ARI unmittelbar am Wachstum eines Geschäfts, das bereits heute operativ läuft und skalierbare, wiederkehrende Umsätze generiert. Militärische Anwendungen & öffentliche Förderprogramme Die TeleAssist-/Driverless-Technologie besitzt hohe Relevanz für sicherheitskritische Einsätze: Fernsteuerbare Fahrzeuge für Nachschub in aktiven Einsatzgebieten

Autonome Versorgungsketten ohne Gefährdung von Fahrern

Bodenbasierte Alternative zu Drohnenlogistik ARI verfügt bereits über bestehende Kontakte zur Bundeswehr sowie zum tschechischen Militär und wird die Technologie im Rahmen geeigneter Förderprogramme (Deutschland/EU) vorstellen. Präsentation auf dem Eigenkapitalforum Frankfurt nächste Woche Alle drei Unternehmen - ARI, Faction und TUGA - werden das neue Konstrukt auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt gemeinsam präsentieren. Investoren können 1-on-1 Meetings über folgende Adresse anfragen: ?? invest@ari-motors.com Über die ARI Motors Industries SE: Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Pionier im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Elektro-Leichtfahrzeuge für gewerbliche und private Anwendungen, wobei Effizienz, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit im Fokus stehen. Kontakt für Rückfragen: ARI Motors Industries SE Thomas Kuwatsch Telefon: 0049 341 978 569 33 E-Mail: invest@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com



