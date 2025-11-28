Der Elektrofahrzeughersteller Ari Motors ergänzt sein Modellangebot um eine neue Variante des Ari 345 Retro. Das elektrisch angetriebene Lastentrike ist nun auch in einer offenen Version verfügbar. Den 345 Retro mit der geschlossenen Kabine hatte das Unternehmen im November 2023 vorgestellt. Das vollelektrische Lastenmoped mit bis zu 300 Kilogramm Nutzlast hat sich mit seinem namensgebenden Retro-Design im Stil der legendären Piaggio Ape vom regulären ...

