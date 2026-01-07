Das Instrument EFF0 DE000A41YCR9 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.KONV EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 07.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument EFF0 DE000A41YCR9 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.KONV EQUITY has its first trading date on 07.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
