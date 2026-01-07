The following instruments on XETRA do have their first trading 07.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.01.2026
Aktien
1 BG1100114062 Eurohold Bulgaria AD
2 BG1100106050 First Investment Bank AD
3 BG11SOSOBT18 Sopharma AD
4 BG1100007126 Speedy AD
5 DE000A41YCR9 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
6 CA3799631013 Gogo AI Network Inc.
7 CA6573361038 North Atlantic Titanium Corp.
Anleihen
1 US345397J382 Ford Motor Credit Co. LLC
2 US345397J200 Ford Motor Credit Co. LLC
3 US37045XFN12 General Motors Financial Co. Inc.
4 USU4248MAB82 Gray Media Inc.
5 USU4328RAN45 Hilton Domestic Operating Company Inc.
6 AU3CB0327641 Ampol Ltd.
7 CH1503816055 Banque Cantonale de Genève
8 CH1416797517 Berner Kantonalbank AG
9 US37045XFM39 General Motors Financial Co. Inc.
10 DE000A460EH3 Niedersachsen, Land
11 USC35329AC23 First Majestic Silver Corp.
12 US40139MBP59 Guardian Life Global Funding
13 XS3260285179 Metropolitan Life Global Funding I
14 XS3267899923 Saudi-Arabien, Königreich
15 XS3267901174 Saudi-Arabien, Königreich
16 XS3267899840 Saudi-Arabien, Königreich
17 DE000A460E70 Sparkasse Pforzheim Calw
18 USN9T19KAD14 VZ Secured Financing B.V.
19 DE000BU0E360 Deutschland, Bundesrepublik
20 XS3268851345 Kreditanstalt für Wiederaufbau
21 DE000HEL0SB2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0RF5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL0QV4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000A460EG5 Niedersachsen, Land
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.01.2026
Aktien
1 BG1100114062 Eurohold Bulgaria AD
2 BG1100106050 First Investment Bank AD
3 BG11SOSOBT18 Sopharma AD
4 BG1100007126 Speedy AD
5 DE000A41YCR9 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
6 CA3799631013 Gogo AI Network Inc.
7 CA6573361038 North Atlantic Titanium Corp.
Anleihen
1 US345397J382 Ford Motor Credit Co. LLC
2 US345397J200 Ford Motor Credit Co. LLC
3 US37045XFN12 General Motors Financial Co. Inc.
4 USU4248MAB82 Gray Media Inc.
5 USU4328RAN45 Hilton Domestic Operating Company Inc.
6 AU3CB0327641 Ampol Ltd.
7 CH1503816055 Banque Cantonale de Genève
8 CH1416797517 Berner Kantonalbank AG
9 US37045XFM39 General Motors Financial Co. Inc.
10 DE000A460EH3 Niedersachsen, Land
11 USC35329AC23 First Majestic Silver Corp.
12 US40139MBP59 Guardian Life Global Funding
13 XS3260285179 Metropolitan Life Global Funding I
14 XS3267899923 Saudi-Arabien, Königreich
15 XS3267901174 Saudi-Arabien, Königreich
16 XS3267899840 Saudi-Arabien, Königreich
17 DE000A460E70 Sparkasse Pforzheim Calw
18 USN9T19KAD14 VZ Secured Financing B.V.
19 DE000BU0E360 Deutschland, Bundesrepublik
20 XS3268851345 Kreditanstalt für Wiederaufbau
21 DE000HEL0SB2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0RF5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL0QV4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000A460EG5 Niedersachsen, Land
© 2026 Xetra Newsboard