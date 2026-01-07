Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 07.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 157088 | ISIN: BG11SOSOBT18 | Ticker-Symbol: 3JR
Frankfurt
07.01.26 | 08:02
1,550 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Pharma
Aktienmarkt
OSTEUROPA
1-Jahres-Chart
SOPHARMA AD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOPHARMA AD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EUROHOLD BULGARIA
EUROHOLD BULGARIA AD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG--
EUROHOLD BULGARIA AD0,9200,00 %
FIRST INVESTMENT BANK AD3,0800,00 %
GOGO AI NETWORK INC--
NORTH ATLANTIC TITANIUM CORP--
SOPHARMA AD1,5500,00 %
SPEEDY AD93,000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.