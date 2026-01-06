Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0008041005 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 06.01.2026 DE000A41YCR9 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 07.01.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0008041005 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 06.01.2026 DE000A41YCR9 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 07.01.2026 Tausch 10:1
© 2026 Xetra Newsboard