Book-to-Bill bei 1,1 - starkes H2 zu erwarten
Die Halbjahreszahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) überzeugen beim Auftragseingang (+17%; € 31,1 Mio.), während das anspruchsvolle gesamtwirtschaftliche Umfeld noch für Rückgänge bei Umsatz (-8%; € 28,4 Mio.) und operativem EBIT (-37%; € 1,36 Mio.) sorgte. DATRON bestätigt - gestützt auf den Auftragseingang und den nun nahezu abgeschlossenen Umzug ins neue Hauptquartier - die Prognose für 2025. Dies impliziert ein starkes zweites Halbjahr. Positiv stimmt uns, dass DATRON - entgegen der allgemeinen Marktentwicklung - auch beim Auftragseingang für Maschinen bereits 16%ige Zuwächse zeigt. Wir sehen die DATRON-Aktie mit einem 2025er EV/Umsatz von 0,94 weiterhin attraktiv gepreist, das Jahr 2026 weist (auf Basis der neuen Kostenstruktur) ein KGV von deutlich unter 10 auf.
Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 15,31 und bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen".
