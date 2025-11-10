Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Ausblick konkretisiert, Auftragseingang übersteigt Umsatz erneut
Die Neunmonatszahlen hat die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) genutzt, um den Ausblick - innerhalb der bisher kommunizierten Bandbreiten - zu konkretisieren. In den ersten neun Monaten überstieg der Auftragseingang mit € 46,884 Mio. (+15,8%) den Umsatz (€ 43,250 Mio.; -4,7%) deutlich. Für Q4 2025 werden Umsatz und Auftragseingang jeweils zwischen € 16 Mio. und € 19 Mio. erwartet - mit entsprechend positiver Ergebniswirkung (operatives EPS in Q4e: € 0,15 bis € 0,30). Auf Basis des von uns erwarteten 2026er EPS handelt die DATRON-Aktie derzeit mit einem KGV von unter 11 (Peer Group Median: 13,2). Dies ist angesichts der Positionierung im Markt und des vergleichsweise hohen Anteils wiederkehrender Umsätze eine attraktive Bewertung.
Wir bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen"; der korrigierte Faire Wert von € 13,13 ist auf einen Rückgang der DCF- und der Multiple-Bewertung (-14% bzw. -15%) zurückzuführen.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20251110_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2226846 10.11.2025 CET/CEST