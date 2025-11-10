Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



10.11.2025 / 10:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Q3-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2025 Kursziel: € 13,13 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Ausblick konkretisiert, Auftragseingang übersteigt Umsatz erneut Die Neunmonatszahlen hat die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) genutzt, um den Ausblick - innerhalb der bisher kommunizierten Bandbreiten - zu konkretisieren. In den ersten neun Monaten überstieg der Auftragseingang mit € 46,884 Mio. (+15,8%) den Umsatz (€ 43,250 Mio.; -4,7%) deutlich. Für Q4 2025 werden Umsatz und Auftragseingang jeweils zwischen € 16 Mio. und € 19 Mio. erwartet - mit entsprechend positiver Ergebniswirkung (operatives EPS in Q4e: € 0,15 bis € 0,30). Auf Basis des von uns erwarteten 2026er EPS handelt die DATRON-Aktie derzeit mit einem KGV von unter 11 (Peer Group Median: 13,2). Dies ist angesichts der Positionierung im Markt und des vergleichsweise hohen Anteils wiederkehrender Umsätze eine attraktive Bewertung. Wir bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen"; der korrigierte Faire Wert von € 13,13 ist auf einen Rückgang der DCF- und der Multiple-Bewertung (-14% bzw. -15%) zurückzuführen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20251110_KurzanalyseBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News