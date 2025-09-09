Frankfurt am Main - Genesys, ein Cloud-Anbieter KI-gestützter Orchestrierung von Kundenerlebnissen, vertieft die strategische Partnerschaft mit ServiceNow. Gemeinsam stellen sie eine neue Agent2Agent (A2A) -Orchestrierung vor, die Kunden Self-Service im gesamten Unternehmen erlaubt. KI-Agenten können autonom an Interaktionen und Aufgaben zusammenarbeiten und so die betriebliche Effizienz und Kundenbindung zu steigern. Da agentenbasierte künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
