Der Solarhändler Tepto hat in Kooperation mit FoxESS den Avocado 22 Pro entwickelt - einen Batterie-Speicher speziell für Balkonkraftwerke. Die Lösung erfüllt die Wünsche der Community nach mehr Eigenverbrauch, Sicherheit und Autarkie. Der auf erneuerbare Energien spezialisierte Groß- und Onlinehändler Tepto präsentiert mit dem Avocado 22 Pro seinen ersten eigens entwickelten Speicher für Balkonkraftwerke. Die Lösung erfüllt die Wünsche der Community nach mehr Eigenverbrauch, Sicherheit und Autarkie.
