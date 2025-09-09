Zürich - Der US-Dollar hat sich am Dienstag im Verlauf des Tages etwas von seiner jüngsten Schwäche erholt. Sowohl zum Euro als auch zum Franken legte die US-Währung etwas zu. Am späten Nachmittag kostet der Dollar 0,7953 Franken nach einem Tagestief bei 0,7915 Franken am Morgen. Der Euro kostet 1,1736 Dollar nach einem Hoch am Morgen bei 1,1783 Dollar. Zur Schweizer Währung notiert der Euro mit 0,9334 Franken wenig verändert. Derweil wurde das Beschäftigungswachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
