Nach einem freundlichen Start in die Börsenwoche haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder nachgegeben. Investoren reagierten damit auch auf das Scheitern der französischen Regierung am Vorabend. Am deutschen Aktienmarkt kamen insbesondere Rüstungswerte unter Druck.Der Leitindex DAX verlor 0,4 Prozent auf 23.718,5 Punkte. Am Euro-Anleihenmarkt gaben französische Staatsanleihen nach. Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung unter François Bayrou muss Frankreichs Präsident Emmanuel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär