Walmart (NYSE: WMT) gab heute seine Pläne bekannt, noch in diesem Jahr seine ersten Markenfilialen in Südafrika zu eröffnen. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von Walmart, mehr Kunden Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen Waren zu verschaffen.

Dies folgt auf den ersten Growth Summit von Walmart im April, an dem Lieferanten aus 12 Ländern des Kontinents mit unglaublichen Innovationen und Produkten teilnahmen, die in Afrika hergestellt, angebaut oder zusammengesetzt wurden. Das Ergebnis der Veranstaltung war die Rekrutierung kleiner und mittlerer Lieferanten mit Sitz in Afrika.

Kath McLay, Präsidentin und CEO von Walmart International, sagt: "Die südafrikanischen Filialen von Walmart werden eine breite Palette von Waren anbieten, darunter frische Lebensmittel, Haushaltsartikel, Bekleidung und Technik. Walmart wird auch eine Vielzahl von Produkten aus lokaler Produktion anbieten. Durch die Partnerschaft mit südafrikanischen Lieferanten und Unternehmern wird Walmart seine charakteristischen Every Day Low Prices und globalen Standards auf den Markt bringen und gleichzeitig die reiche Kultur des Landes würdigen."

Im Verkaufsraum der Filialen können Kunden in hellen, gut gestalteten Geschäften mit breiten Gängen und dem freundlichen Service von Walmart erschwingliche Lebensmittel und eine Auswahl an Artikeln für Familie, Haushalt und Unterhaltung darunter auch globale Marken einkaufen.

Omni-Fähigkeiten in Südafrika

Die neuen Geschäfte befinden sich bereits im Aufbau und sollen noch vor Jahresende eröffnet werden. Die offiziellen Eröffnungstermine werden im Oktober bekannt gegeben. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten weitere Details zu den Standorten der Geschäfte, zur Personalbeschaffung und zu Initiativen für die Gemeinde bekannt geben. Kunden können sich auch auf digitale Funktionen freuen, die ihr Einkaufserlebnis verbessern werden.

"Wir freuen uns sehr, diese Reise zu beginnen und die ikonische Marke Walmart den Mitarbeitern, Kunden und Gemeinden in Südafrika vorzustellen. Indem wir zuhören und zusammenarbeiten, wollen wir dauerhafte Beziehungen aufbauen und ein angenehmes Einkaufserlebnis bieten, das die Bedürfnisse und Wünsche der Südafrikaner widerspiegelt", fügte Miles Van Rensburg, Präsident und CEO von Massmart, hinzu.

Vertrauen aufbauen mit der Walmart-Philosophie "Every Day Low Prices" (Jeden Tag niedrige Preise)

Van Rensburg fuhr fort: "Wenn es um den Preis geht, zählt jeder Rand. Es ist diese Balance und diese Einstellung zu Qualität und Every Day Low Prices, die es uns ermöglicht, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu stärken. Wir sind bestrebt, an jedem Kundenkontaktpunkt ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten, von einem herzlichen Empfang beim Betreten des Geschäfts über hilfreiche Unterstützung in den Gängen bis hin zu einer freundlichen und effizienten Kasse."

Partnerschaft mit der lokalen Gemeinschaft

Weltweit bringen Walmart und die Walmart Foundation ihre geschäftlichen Stärken und ihr philanthropisches Engagement zusammen, um einen positiven Einfluss auf lokale Gemeinschaften zu nehmen. Die Arbeit umfasst die Unterstützung der Schaffung wirtschaftlicher Mobilität, den Aufbau nachhaltiger Lieferketten für Menschen und den Planeten sowie Investitionen in widerstandsfähige lokale Gemeinschaften. In Südafrika sind wir stolz darauf, in Ernährungssicherheit, Katastrophenhilfe und die Unterstützung lokaler Unternehmer zu investieren. Das Unternehmen plant, weiterhin in lokale Beschäftigungsmöglichkeiten, gemeinnützige Arbeit und Nachhaltigkeitsinitiativen zu investieren, um von Anfang an das Wirtschaftswachstum zu fördern und lokale Projekte in den Regionen zu unterstützen, in denen es tätig ist.

