Ein Video auf X zeigt, wie Musks Roboter Optimus unbeholfen durch ein Büro watschelt und stockend auf Fragen antwortet. Peinlich für Tesla - zumal JPMorgan den Konzern nicht zu den Favoriten unter Roboter-Aktien zählt.Tesla-Chef Elon Musk sieht in seinem humanoiden Roboter "Optimus" die Zukunft: Sogar 80 Prozent des Firmenwerts sollen eines Tages von dieser Technologie abhängen. Doch die jüngste Vorführung im Beisein von Salesforce-CEO Marc Benioff sorgte eher für Stirnrunzeln als für Begeisterung. In einem 52-sekündigen Clip, den Benioff stolz auf X (ehemals Twitter) teilte, versuchte der goldfarbene Roboter, auf die Frage nach einer Cola zu antworten. Heraus kam eine stockende …
