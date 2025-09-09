Die Aktien von Anglo American und Teck Resources regieren heute jeweils mit einem deutlichen Kursanstieg auf den angekündigten Zusammenschluss der beiden Rohstoffriesen. DER AKTIONÄR berichtete. Laut Analysten steigt damit auch die Übernahmefantasie in der gesamten BrancheMit der geplanten Übernahme von Teck durch Anglo kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einem größeren Deal. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne rund 54 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage, wobei Anglo American ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär