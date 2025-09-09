München (ots) -Munteres Torspektakel vor 14.200 Zuschauern: Meister Berlin siegt souverän 6:2 gegen den Aufsteiger Dresden, der couragiert auftrat, aber nicht an die Klasse der Eisbären herankam. "Hinten sind die Dresdner, sagen wir mal wohlwollend: zu behäbig", bilanziert MagentaSport-Experte Rick Goldmann: "Das wird noch dauern, bis die Eislöwen in dieser Liga ankommen.""Das war eine saubere Watschen", sagt Eislöwe Niklas Postel auf gut bayerisch: "Vielleicht auch ganz gut so, damit wir gleich wach werden." Postel hat vor allem leichtsinnige Fehler in der Abwehr ausgemacht. "Wir müssen lernen und sehen, wie man über die Saison damit umgeht."Frederik Tiffels zaubert mit einem Fuß-Traumpass zum 4:1, den man sich aktuell bei der Fußball-Nationalmannschaft gern vorstellen möchte: "Ich habe das eigentlich schon öfters gemacht, aber es ist noch nie ein Tor dabei herumgekommen. Heute war das zum ersten Mal so. Ich habe mal ein Jahr Fußball gespielt, wenn man meine Freunde fragt, dann glaube ich nicht, dass die mir Fußball-Talent zusprechen würden." Tiffels zum Spiel: "Wir sind intern nicht ganz so zufrieden. Wir werden uns nicht so sehr freuen. Wir haben schon noch Arbeit. Die 2 Tore ärgern mich."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Auftaktspiel Berlin gegen Dresden der Penny DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Freitag geht's ab 19 Uhr weiter mit der DEL-Konferenz und 6 Partien - u.a. mit Adler Mannheim gegen Straubing Tigers und Köln gegen München. MagentaSport zeigt auch in der neuen Spielzeit alle Spiele der Penny DEL live.Eisbären Berlin - Eislöwen Dresden 6:2Souveräner Auftaktsieg und tolle Stimmung; Der Meister wird nur geringfügig geärgert - zu dominant sind die Eisbären gegen den Aufsteiger, der mit seinem Aufwand zu einem Torspektakel beiträgt.Frederik Tiffels hat einen Traumpass zum 4:1 durch Noebels gespielt, die Geschichte geht auf ein Video zurück, das er vor 15 Jahren gesehen hat: "Seitdem probiere ich das immer mal wieder aus. Ich habe das eigentlich schon öfters gemacht, aber es ist noch nie ein Tor dabei herumgekommen. Heute war das zum ersten Mal so. Ich habe mal ein Jahr Fußball gespielt, wenn man meine Freunde fragt, dann glaube ich nicht, dass die mir Fußball-Talent zusprechen würden."Tiffels zum Spiel nach 3 Niederlagen in der Champions Hockey League: "Wir intern sind noch nicht so ganz zufrieden. Drei Niederlagen waren jetzt auch nicht das Geilste. Wir werden uns nicht so sehr freuen. Da liegt noch viel Arbeit vor uns." Was ihm nicht gefallen hat: "Wir wollen noch schneller nach vorne spielen. Wir wollen Forecheck ja nicht nur 50 oder 60 oder 70 Prozent der Zeit machen, sondern immer."Der Clip mit Aufsager von Leon Draisaitl und seinem Zauberspiel: clipro.tv/player?publishJobID=ZXRUL2N5UjJRVFNzSXc5UUQyYXp5YlpDUEVPV3JDeWdtSzFWWk9mdGxERT0=Auch darauf darf man sich freuen: Eislöwe Niklas Postel redet Klartext: "Das war eine saubere Watschen. Vielleicht auch ganz gut so, damit wir gleich wach werden. Ich muss ehrlich sagen, im 2. Drittel hatten wir schon unsere Chancen. Berlin hatte mehr vom Spiel, aber wir hatten die Hochkaräter. Wir haben leichtsinnige Fehler gemacht. Und da hat Berlin halt auch die Qualität. Wir müssen lernen und sehen, wie man über die Saison damit umgeht." Der Clip zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MEJXOENQNjBnVkh4d2h6c0lhYS9tK0psNVFNeE9EVzNYaDFTRWsvNXVCND0=Tore der Partie im Clip:"Das ist doch nicht normal." Oder - der schon wieder: Ty Ronning erzielt das erste Tor der neuen DEL-Saison. Der Torjäger der Eisbären macht da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat und baut seinen Punkterekord auf nun 29 Spiele in Folge (27 Tore) aus. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VDY1eVNrR0h6ckVxZ01HZ1QyRjVMU0RFZjR3Mlh0ZzUvdXpGRjJvWGpFRT0=Das erste DEL-Tor für Dresden - der Eislöwe Ortega profitiert von einer Unaufmerksamkeit: clipro.tv/player?publishJobID=dXBZRlloWHB0bVpuTVE0UmNWY2QrcWQzVXA1aXVzU0JzMFBBeWZ5R3hlWT0=Erstes Tor für Andreas Eder für die Eisbären zum 3:1: clipro.tv/player?publishJobID=dGpBOUVjVnpQU3U3VUpjTWN3bVBsT1o4VkNud0lCN1FJWE1FSTQyZHZQUT0=Schöne Fußvorlage, Noebels vollendet zum 4:1: clipro.tv/player?publishJobID=MEJXOENQNjBnVkh4d2h6c0lhYS9tK0psNVFNeE9EVzNYaDFTRWsvNXVCND0=Privater Einblick in die Kabine der Dresdner Eislöwen vor dem Duell des Aufsteigers beim amtierenden Deutschen Meister. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z2xPbkczS1AvVTk1V1RvUXBSdXhtbFFSa2g0UThBVXNzS0l4YWVMUWxxMD0=Emotionaler Start in die neue Saison. Die Eisbären-Stars schauen am Eis einen Highlight-Clip ihrer Meistersaison. Das Publikum gedenkt zudem weiterhin dem verstorbenen Tobi Eder mit lauten Sprechchören. Im Anschluss soll das Meisterbanner unter die Decke gezogen werden. Aufgrund von technischen Problemen wird der Versuch abgebrochen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmxjNnBvQUJoNmZnTE9UV01GQ21uMjIvM2VkS0RzWjcxQlJZcDFSVlIzbz0=Lars Stohmann, Fanbeauftragter der Dresdner Eislöwen, vor dem Auftakt in die DEL-Saison: "Es ist der absolute Wahnsinn, immer noch kaum zu glauben. Wir merken eine extreme Euphorie in Dresden. An allen Ecken und Enden sind die Leute bereit. Sie kaufen Dauerkarten, buchen die Busplätze, das Stadion ist im Januar schon gut ausgelastet. Wir beschäftigen uns mit der Liga, für alle sind die Standorte neu. Es ist für uns alles ein sehr gutes und neues Erlebnis." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=STJTSmw3aHl2QkdNOWhZYmN0RGVKVktRY21DU2h6RVdEbG9yc2JQQllBTT0=MagentaSport-Expertin Ronja Jenike darüber, wie Serge Aubin nach der Machtdemonstration in der vergangenen Saison seine Eisbären Berlin weiter titelhungrig hält: "Das wird eine Riesenaufgabe. Das wird eine knackige Aufgabe mit dieser Mannschaft, die letztes Jahr so wahnsinnig dominant aufgetreten ist, wieder an diese Leistungen anzuknüpfen. Ich glaube, dass der größte Faktor definitiv mental ist." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TFVxM2NHbk4xdFlKZWlvNzNYLzhhK3ZNUUlEQ1h5bk1xd2pnbzVjdnh6OD0=Travis Turnbull, Kapitän Dresdner Eislöwen, vor dem Spiel über die DEL-Rückkehr: "Ich bin stolz, die ganze Mannschaft ist stolz. Ich bin zurück in der DEL zum Spielen. Wir haben viele Spieler mit DEL-Erfahrung und wir sind bereit. Es macht immer Spaß in Berlin zu spielen. Berlin ist ein Top-Team in der Liga, es ist ausverkauft. Ich habe gehört wir haben 3000 oder 4000 Dresden-Fans dabei, das ist sehr cool." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dmNTaUtYNElCNG83ZlZGVWVCcFVUeUUxeHRCcVFmMjRJeUZyVDBLN25pbz0=Eishockey live bei MagentaSportKonstante bei Programm und On Air-Köpfen: Rekordschütze Reimer regelmäßig dabeiVerlässliche Programmtage sind seit jeher ein Erfolgsgarant! Mit dem Topspiel am Donnerstag (ab 19.15 Uhr), der Konferenz am Freitag mit bis 6 Partien (live ab 19 Uhr) sowie 10 Stunden Live-Erlebnis am Sonntag (ab 13.45 Uhr) im Regelspielbetrieb hat MagentaSport gemeinsam mit der DEL fixe Zeiten geschaffen.Außergewöhnlich auch - die Beständigkeit der Experten: Patrick Reimer wird in der kommenden Saison regelmäßig vertreten sein. Ronja Jenike, Rick Goldmann, Patrick Ehelechner, Sven Felski und Christoph Ullmann sind als Experten fix im Team. Zu den Moderatoren und Kommentatoren gehören feste Größen wie Sascha Bandermann, Konstantin Klostermann, Basti Schwele, Adrian von der Groeben und Alex Kunz.Auftakt in die PENNY DEL-Saison 2025/26Freitag, 12.SeptemberAb 19.00 Uhr in der Konferenz, ab 19.25 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther, Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim - Straubing Tigers, Fischtown Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters, Kölner Haie - EHC Red Bull München