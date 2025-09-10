Das Unternehmen gehört damit das vierte Jahr in Folge zu den Top-10 der weltweit führenden Technologieanbieter

Experian gab heute bekannt, dass es den 6. Platz in den 2025 IDC FinTech Rankings: Top 100 belegt hat. Damit konnte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr einen Platz gutmachen und ist das vierte Jahr in Folge unter den Top-10 der globalen Technologieanbieter vertreten. Die FinTech Rankings bewerten Unternehmen aus aller Welt, die verschiedene Branchen bedienen und in den Bereichen Finanzdienstleistungen und FinTech signifikante Umsätze erzielen.

"Experian unterstützt Finanzdienstleistungsunternehmen durch die Bereitstellung kontinuierlicher Innovationen in den Bereichen KI-Entscheidungsfindung, fortschrittliche Analytik und Betrugsprävention dabei, ihre größten unternehmerischen Herausforderungen zu meistern", so Alex Lintner, CEO von Experian Technology Software. "Wir gehören zu den größten FinTech-Unternehmen der Welt, und diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement, Kunden weltweit bei der Beschleunigung ihrer Geschäftsabläufe, der Ausweitung der finanziellen Inklusion, der Reduzierung von Risiken durch transformative KI und letztlich bei der Erzielung besserer Geschäftsergebnisse zu unterstützen."

Ein Paradebeispiel für die Unterstützung von Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche bei der Automatisierung manueller Prozesse und der Beschleunigung der Markteinführung durch Experian ist die kürzlich erfolgte Ankündigung von Experian Assistant for Model Risk Management. Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Lösung, die es Finanzinstituten ermöglicht, Modelle über den gesamten Modellentwicklungszyklus hinweg effizienter zu steuern und zu verwalten. Die Lösung ist vollständig in die Experian Ascend PlatformTM integriert und trägt zur Beschleunigung der Modellvalidierung, zur Verbesserung der Auditierbarkeit und Transparenz sowie zur Verringerung von regulatorischen Risiken und Reputationsrisiken bei.

"Wir gratulieren Experian zum 6. Platz im 2025 IDC FinTech Ranking", so Marc DeCastro, Research Director bei IDC. "Ein Platz unter den Top-10 des IDC FinTech Rankings ist ein Beleg für das Engagement von Experian, die notwendigen Innovationen in Bereichen wie KI voranzutreiben, damit die Finanzdienstleistungsbranche auch in Zukunft eine Vorreiterrolle bei der Bereitstellung moderner digitaler Erlebnisse, Technologien und Plattformen im Branchenökosystem einnimmt."

Das Ranking nach dem Vorbild der Fortune 500 bewertet die weltweit führenden Anbieter von Finanztechnologie anhand ihres Umsatzes im Kalenderjahr, den sie mit Hardware, Software und/oder Dienstleistungen für Finanzinstitute erzielt haben. In den IDC FinTech Rankings: Top 100 sind die Unternehmen gelistet, die sich für die erfolgreiche Umsetzung der Initiativen zur digitalen Transformation von Finanzdienstleistungsunternehmen engagieren, deren Ziel es ist, ihre Kunden weltweit bestmöglich zu betreuen. Für weitere Informationen zu den Rankings besuchen Sie bitte https://www.idc.com/research/industry/fintech-rankings.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Möglichkeiten für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt erschließt. Wir tragen dazu bei, Praktiken bei der Kreditvergabe neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. In all diesen Bereichen kommt unsere einzigartige Kombination aus Daten, Analysen und Software zum Einsatz. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Zeit und Geld zu sparen.

Unsere Geschäftstätigkeit erstreckt sich über eine Vielzahl von Märkten, von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen, die Automobilindustrie, das Agrarfinanzwesen, Versicherungen und viele weitere Industriesegmente.

Wir investieren in talentierte Menschen und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen zu fördern. Wir sind ein im FTSE 100 Index gelistetes, an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen und beschäftigen 25.200 Mitarbeiter in 32 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen erhalten Sie unter experianplc.com.

Experian und die in dieser Pressemitteilung verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere in dieser Pressemitteilung enthaltene Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

