MÜNCHEN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 10. September 2025 - Auf der IAA Mobility 2025 in München zählten AVATR und CHANGAN DEEPAL zu den herausragenden Messehighlights und stießen sowohl bei Besuchern als auch bei Medien auf großes Interesse.



Am AVATR-Stand auf dem Königsplatz stand das Konzeptfahrzeug AVATR VISION XPECTRA - frisch von seiner Weltpremiere - im Mittelpunkt und wurde zusammen mit dem vollständigen Modellportfolio der Marke präsentiert. Das Fahrzeug verkörpert die Designphilosophie des "Emotive Luxury" sowie modernste Technologie unter der kreativen Leitung des preisgekrönten Designers Nader Faghihzadeh.



Aktuell umfasst das Produktportfolio von AVATR vier Modelle: AVATR 11, AVATR 12, AVATR 07 und AVATR 06. Das Unternehmen hält inzwischen einen Marktanteil von nahezu 10 % im Segment der Luxus-Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist zur führenden Marke für Premium-Elektrofahrzeuge in Thailand avanciert und wurde nur wenige Wochen nach Marktstart auch in Singapur mit großer Anerkennung aufgenommen. Weltweit zählt die AVATR-Community mittlerweile rund 190.000 Fahrzeughalter.



Parallel zur Europapremiere des CHANGAN DEEPAL S05 in München stellte Changan Automobile gleichzeitig in Chongqing, China, seine neuesten Modelle vor: den L06 sowie die sechssitzige Langstreckenversion S09. Diese synchronisierte Markteinführung unterstreicht die globalen Ambitionen des Unternehmens.



CHANGAN DEEPAL verfolgt mit seiner progressiven und zukunftsweisenden Designsprache einen völlig neuen Ansatz in der Ästhetik von Elektrofahrzeugen. Die Marke ist bereits in über 70 Märkten aktiv - darunter in Europa, Eurasien, Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika - und wird als nächstes den CHANGAN DEEPAL S07 auf dem britischen Markt einführen.



Um marktspezifische Produkte und Services zu bieten, investiert Changan Automobile gezielt in lokale Entwicklung, Design, Fachkräfte und strategische Partnerschaften. In Deutschland, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich ist das Unternehmen mit eigenen Importgesellschaften vertreten. In weiteren europäischen Märkten arbeitet Changan mit etablierten regionalen Partnern zusammen, darunter Autohellas (Griechenland), Motorgruppen (Norwegen), die Auto-Industrial Group (Portugal) sowie OMR (Westbalkan). Gleichzeitig wird das Vertriebsnetz kontinuierlich erweitert.



Europa bleibt ein zentrales Element in Changans globaler Strategie, die unter dem Leitgedanken "In Europe, for Europe" steht. Künftig wird Changan seine Lokalisierungsstrategie in Europa weiter beschleunigen und sich langfristig auf tiefgreifende Marktintegration sowie nachhaltiges Wachstum fokussieren - mit dem Ziel, europäischen Kundinnen und Kunden hochwertige Produkte und Premium-Dienstleistungen anzubieten.



