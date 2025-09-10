Peking - Forscher der Tsinghua Universität haben den eigenen Angaben nach leistungsfähigsten Wärme-Isolator der Welt entwickelt. Zudem hält er Temperaturen von bis zu 2.600 Grad Celsius aus. Das übertrifft alle Materialien, die bei extremen Temperaturen verwendet werden. Dieser Durchbruch könnte für Hitzeschilde an Hyperschall- und Raumfahrzeugen genutzt werden, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre durch Reibung mit Luftmolekülen extrem heiss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
