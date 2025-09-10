Cupertino - Apple hat sein bislang dünnstes iPhone vorgestellt. Das iPhone Air ist 5,6 Millimeter dick und wirkt viel schlanker als bisherige Modelle. Dafür ging der Konzern an seine technischen Grenzen: Praktisch die gesamte Elektronik wurde dank hauseigener Chips so geschrumpft, dass sie in die Kamera-Wölbung passt. Das restliche Gehäuse wird von der Batterie ausgefüllt. Nach Einschätzung von Analysten belegt das Design auch, dass Apple schon weit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab