MADRID (dpa-AFX) - Industrial production from Italy and Spain are the major economic reports due on Wednesday.
At 2.00 am ET, Statistics Norway publishes consumer prices for August. In July, inflation advanced to 3.3 percent from 3.0 percent in June.
At 3.00 am ET, Statistics Spain is set to issue industrial production data for July. Output had climbed 2.3 percent on a yearly basis in June.
In the meantime, industrial output figures from Austria, Slovakia and Turkey are due.
At 4.00 am ET, Italy's industrial production data is due for July. Economists expect output to grow 0.1 percent on a monthly basis, following a 0.2 percent rise in June.
