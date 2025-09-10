Deutsche Bank-Aktien konnten am Dienstag zulegen und haben mit einem Tagesgewinn von 1,68 Prozent den Sprung auf das Treppchen im DAX geschafft. Zum Handelsende auf Xetra notiert die Aktie mit 30,535 Euro auf Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 6 x kaufen und 2 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 25,00 Euro und 35,00 Euro. Fünf von acht Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste Kursziel weist ...

