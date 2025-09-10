Wiesbaden - Die Schweiz ist nach wie vor das beliebteste europäische Auswanderungsziel der Deutschen. Knapp 323.600 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz im Nachbarland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte. Das waren 2,4 Prozent oder 7.600 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz steigt seit Jahren kontinuierlich: Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent oder um 31.300 Deutsche.



Auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa folgt mit Österreich ein weiteres Nachbarland. Dort lebten Anfang 2024 gut 232.700 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr fiel mit 3,4 Prozent oder gut 7.700 Personen höher aus als bei der Schweiz. Binnen zehn Jahren stieg die Zahl der Deutschen in Österreich um 41,2 Prozent oder knapp 68.000 Deutsche an. Gemeinsam ist beiden Staaten, dass der Wohnortswechsel für Deutsche durch die räumliche Nähe und die teilweise ausbleibenden Sprachbarrieren erleichtert wird.



Als erstes Land außerhalb des deutschsprachigen Raums folgt Spanien auf Rang 3 der beliebtesten europäischen Auswanderungsziele der Deutschen. Gut 128.000 deutsche Staatsangehörige hatten dort Anfang 2024 ihren Wohnsitz. Das entsprach einem Anstieg von 1,8 Prozent oder knapp 2.300 Personen gegenüber dem Vorjahr. Während die Zahl der Deutschen in Spanien von 2014 bis 2021 kontinuierlich sank, ist seit 2022 eine Trendumkehr zu beobachten. Trotzdem waren es Anfang 2024 in Spanien 9,8 Prozent oder knapp 13.900 Deutsche weniger als Anfang 2014.





