DJ Novo Nordisk will mit 11 Prozent Stellenabbau 1,1 Mrd Euro sparen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk senkt zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen seine Prognose und kündigt den Abbau von rund 11 Prozent der Belegschaft an. Der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy will so jährliche Kosten in Höhe von umgerechnet rund 1,07 Milliarden Euro einsparen.

Dies ist ein erster Schritt, mit dem der neuen CEO Mike Doustdar versucht, das dänische Pharmaunternehmen angesichts der jüngsten Herausforderungen auf dem boomenden Markt für Produkte zur Senkung des Körpergewichts auf Kurs zu bringen.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird es rund 9.000 seiner weltweit 78.400 Mitarbeiter entlassen, um bis Ende 2026 jährliche Gesamteinsparungen von rund 8 Milliarden Dänischen Kronen (1,07 Milliarden Euro) zu erzielen. Die Einsparungen sollen den wachsenden Geschäftsbereichen Diabetes und Adipositas zugutekommen, einschließlich kommerzieller Initiativen sowie Forschungs- und Entwicklungsprogrammen.

Das Unternehmen rechnet für 2025 wegen des Personalabbaus mit Einmalbelastungen von rund 8 Milliarden Kronen netto, wobei 9 Milliarden Kronen Restrukturierungskosten im dritten Quartal durch Einsparungen von rund 1 Milliarde Kronen im vierten Quartal zu einem kleinen Teil bereits wieder ausgeglichen werden. Infolgedessen senkt das Unternehmen seine Prognose für das Wachstum des Betriebsgewinns im Jahr 2025 auf 4 bis 10 Prozent statt wie zuletzt erwartet um 10 bis 16 Prozent.

September 10, 2025

