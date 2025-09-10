Zürich - Die Schweizer Stimmberechtigten sind laut einer repräsentativen Umfrage positiv zu den verschiedenen EU-Abkommen eingestellt. 61 Prozent befürworten das EU-Schweiz-Paket mit den Bilateralen III, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag von Interpharma bei rund 1000 Stimmberechtigten hervorgeht. Auch die drei neuen Abkommen in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittel stiessen demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
