© Foto: Christian Schultz/dpaNovo Nordisk startet einen radikalen Umbau mit massiven Stellenstreichungen, um trotz wachsendem Druck im Adipositasmarkt seine Spitzenposition zu sichern.Der dänische Pharmariese Novo Nordisk, weltbekannt für sein Abnehmpräparat Wegovy, hat am Mittwoch tiefgreifende Umstrukturierungspläne vorgestellt. Im Zuge der Neuausrichtung will das Unternehmen rund 9.000 Arbeitsplätze abbauen - knapp zwölf Prozent der derzeit 78.400 Beschäftigten. Etwa 5.000 der betroffenen Stellen entfallen auf Dänemark. Mit den Kürzungen sollen jährlich 8 Milliarden dänische Kronen (1,26 Milliarden US-Dollar) eingespart werden. "Novo Nordisk hat heute eine unternehmensweite Transformation angekündigt, um die …Den vollständigen Artikel lesen ...
