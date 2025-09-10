Die Novo Nordisk-Aktie hat sich zuletzt bei ca. 46 € stabilisiert und kann am Mittwochmorgen sogar leicht zulegen. Sprechen die Nachrichten denn für einen Kursanstieg und wie sollten Anleger sie interpretieren? Prognosesenkung und Restrukturierung Eigentlich haben die heutigen Nachrichten das Zeug dazu, den Kurs der Novo Nordisk-Aktie in den Keller zu schicken. Und tatsächlich verlor der dänische Pharmakonzern am frühen Morgen über 5% bevor sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de