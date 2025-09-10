LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Carl Zeiss Meditec beim Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Jenaer spielten eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Ergebnisentwicklung habe ihren Boden erreicht, in einer Branchenerholung gebe es eine enorme Hebelwirkung. Denn Carl Zeiss dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent sein, so der Experte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT

DE0005313704