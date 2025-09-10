© Foto: Eli Hartman/AP/dpaDie Zukunft einer der wichtigsten Raffinerien Kaliforniens steht auf der Kippe und die Politik ist offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen.Nach Informationen von Bloomberg erwägen Abgeordnete in Sacramento, dem Ölkonzern Valero Energy mehrere hundert Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen, um die geplante Stilllegung der Raffinerie in Benicia bei San Francisco abzuwenden. Konkret geht es um einen staatlichen Zuschuss zwischen 80 und 200 Millionen US-Dollar für Wartungsarbeiten, wie Insider berichten. Die Anlage in Benicia soll nach bisherigen Plänen im April geschlossen werden, was die Kraftstoffversorgung des Bundesstaates gefährden würde. Bürgermeister Steve Young warnte, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE