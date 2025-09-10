kundenservice@finanzen100.de

Der Energiekonzernbringt seinen 25,1-prozentigen Anteil am Netzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen mit der US-Beteiligungsgesellschaft Apollo ein. Im Gegenzug zahlt Apollo 3,2 Mrd. € an den Dax-Konzern, der diese Summe wiederum über das Joint Venture in den Netzausbau von Amprion investieren. Das Netz von Amprion und versorgt in über sieben Bundesländer rund 29 Millionen Menschen mit Strom. Um die Investitionen in den Netzausbau zu schultern, macht die langfristige Partnerschaft mit Apollo Sinn. Nachdem der Aktienkurs von RWE Anfang September noch kurzzeitig unter die Marke 34 € gerutscht war, hat sich anschließend ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert, der ungebrochen ist