Vancouver, BC - 10. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung mit der Babcock International Group ("Babcock") unterzeichnet hat, um gemeinsam eine schnell einsetzbare Plattform zu entwickeln und zu errichten, die 5G-Kommunikation, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) sowie Fähigkeiten zur Drohnenabwehr für die ukrainischen Streitkräfte integriert.

Das Abkommen, das auf der DSEI- (Defence and Security Equipment International)-Messe in London unterzeichnet wurde, sieht vor, dass beide Unternehmen exklusiv an der Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von 50 Nexus-20-Plattformen von CiTech zusammenarbeiten.

Ein neuer Standard für den schnellen Einsatz

Die Lösung wird in einem 20-Fuß-Containerformat geliefert, das per Lkw transportiert werden kann. Nach dem Einsatz wird das System

- 5G-Kommunikation, Drohnenabwehr und ISR-Fähigkeiten bereitstellen;

- sich selbst entladen und sich an abschüssiges oder unebenes Gelände anpassen;

- einen 20 m hohen, zyklonsicheren Turm nutzen, um missionskritische Operationen zu unterstützen.

Darüber hinaus enthält die Absichtserklärung Pläne zur Erforschung der Entwicklung eines Nexus 20-Montagezentrums in Osteuropa und weiterer Möglichkeiten entlang der Ostflanke der NATO.

Erklärungen der Unternehmensleitung

Mark Goldsack, International Director von Babcock, sagte:

"Wir stehen fest zu unserem Bestreben, die Ukraine zu unterstützen, und durch diese neue Partnerschaft mit CiTech können wir schnell einsetzbare Kommunikations-, Drohnenabwehr- und ISR-Fähigkeiten bereitstellen und unsere Präsenz in Osteuropa mit einem speziellen Montagezentrum erweitern."

Brenton Scott, CEO von CiTech, fügte hinzu:

"Als australisches KMU der Verteidigungsindustrie ebnet die Partnerschaft mit Babcock International den Weg für eine rasche Skalierung der Nexus 20 in der Ukraine und Osteuropa. Dies ist kein einmaliger Einsatz, sondern der Beginn einer regionalen Expansion, die die Nexus 20 von CiTech als Referenzsystem an der Ostflanke der NATO positioniert."

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Director & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

E: Brenton.s@citech.com.au

T: +61 411 751 191

Über die Babcock International Group

Babcock ist ein internationales FTSE-100-Verteidigungsunternehmen, das im Vereinigten Königreich, Australasien, Kanada, Frankreich und Südafrika tätig ist sowie in weitere Märkte exportiert. Wir liefern komplexe Support- und Produktlösungen, um die Verteidigungsfähigkeiten und kritischen Assets unserer Kunden zu verbessern. Wir werden von unserem Ziel angetrieben, gemeinsam eine sichere Welt zu schaffen.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glaubt", "könnte", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert", "prognostiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80981Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80981&tr=1



