Nächster Meilenstein: Europa rüstet Drohnenabwehr auf - und diese Aktie könnte die Technologie dazu liefern!

während die EU-Kommission gerade den offiziellen Zeitplan zur Aufrüstung ihrer Drohnenabwehr vorgestellt hat - mit dem Ziel, bis 2026 erste Systeme einsatzbereit zu machen - meldet Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) exakt zum richtigen Zeitpunkt gleich zwei starke Nachrichten:

Nur einen Tag nach der Einladung, als Teil der lettischen Delegation bei der European Defence Week 2025 in Paris aufzutreten, folgt nun die Bestätigung internationaler Patentanmeldungen für die bahnbrechende Nexus-20-Technologie.

(Quelle: CiTech)

Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081)

Das Unternehmen hat seine Patente in elf Schlüsselmärkten eingereicht - darunter Europa, die USA, Kanada, Japan, Südkorea und Australien. Besonders bemerkenswert: In Südafrika wurde das Patent bereits erteilt. Damit ist CiTechs Technologie, die Kommunikation, Energieautonomie und Drohnenabwehr in einer einzigen mobilen Plattform vereint, global geschützt.

Die jetzt veröffentlichten Patentdetails zeigen eindrucksvoll, wie konsequent CiTech auf industrielle Reife und technische Alleinstellung setzt:

Selbstaufbauendes Kommunikationssystem mit hydraulischem 15-Meter-Mast (300 kg Nutzlast, sturmsicher bis 45 m/s)

mit hydraulischem 15-Meter-Mast (300 kg Nutzlast, sturmsicher bis 45 m/s) Hybrides Energiearchitektur-Design mit 4,8 kW Solarleistung und 150 kWh Batteriespeicher

mit 4,8 kW Solarleistung und 150 kWh Batteriespeicher Vollautonomer Betrieb in nur 30 Minuten

Redundante Kühlung und Energieversorgung für Dauerbetrieb in militärischen und zivilen Einsatzgebieten

Damit wird klar: CiTech trifft exakt den Nerv der europäischen Sicherheitsstrategie. Während Brüssel Milliarden in neue Drohnen-, Kommunikations- und Abwehrtechnologien investiert, liefert CiTech bereits heute eine autonome, patentgeschützte Lösung, die für NATO-Staaten, Flughäfen und Energieinfrastruktur gleichermaßen relevant ist.

Unsere Technologie vereint Mobilität, Energieautonomie und Kommunikationssicherheit - genau das, was Europa jetzt braucht,

sagt CEO Brenton Scott.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Designs von CiTech ist sein extrem stabiler, präzisionsgefertigter Mast, der auch unter extremen Windbedingungen vollständige Stabilität gewährleistet. Im Gegensatz zu Konkurrenzsystemen, die während des Betriebs Vibrationen und Bewegungen ausgesetzt sind, gewährleistet das Mastdesign von CiTech eine konsistente, unterbrechungsfreie Signalübertragung - eine entscheidende Anforderung für missionskritische Verteidigungs- und Kommunikationsumgebungen.

Mit dem Nexus20 wird der Schutz kritischer Infrastrukturen und Sicherheit in Smart Cities deutlich einfacher, er ermöglicht mobile Überwachung für Häfen, Flughäfen und große öffentliche Veranstaltungen.

Mit der doppelten Nachrichtenlage - EU-Zeitplan für Drohnenabwehr und Patent-Update - bestätigt sich CiTechs strategische Ausrichtung: Das Unternehmen positioniert sich als Schlüsselspieler zwischen Technologie, Verteidigung und geopolitischer Sicherheit.

Damit wird immer deutlicher:

Nur Tage nach dem Auftritt bei der AUSA folgt die Einladung zur European Defence Week 2025 - und parallel dazu meldet das Unternehmen den Abschluss internationaler Patentanmeldungen für die Nexus-20-Technologie, die bereits in elf Ländern eingereicht wurde.

Während die EU-Kommission ihren Zeitplan für den Aufbau einer europaweiten Drohnenabwehr bis 2026 vorstellt, positioniert sich CiTech exakt in diesem Momentum als Technologieanbieter, dessen Lösungen bereits heute marktreif und global geschützt sind.

AUSA 2025 - das "Davos der Landverteidigung"

Wer sich mit Verteidigungstechnologie beschäftigt, weiß: Die Teilnahme an der AUSA (Association of the United States Army Annual Meeting & Exposition) ist ein Ritterschlag für jedes Unternehmen, das im internationalen Defence-Sektor Fuß fassen will.

Die AUSA gilt als weltweit größte Fachmesse für Landverteidigung - sie vereint jedes Jahr über 30.000 Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern, darunter hochrangige Militärvertreter, Regierungsdelegationen, Verteidigungsministerien und die größten Rüstungs- und Technologieunternehmen der Welt.

Austragungsort ist traditionell Washington, D.C., das politische Zentrum der westlichen Sicherheitsarchitektur - und damit der bestmögliche Ort, um Innovationen direkt dort zu präsentieren, wo über Milliardenbudgets und Beschaffungsprogramme entschieden wird.

Zu den Ausstellern gehören regelmäßig Lockheed Martin, BAE Systems, Rheinmetall, Raytheon, General Dynamics oder Northrop Grumman. Für kleinere Unternehmen ist die Teilnahme an dieser Messe daher eine einmalige Gelegenheit, ihre Technologien in denselben Hallen wie die globalen Branchenführer zu präsentieren - und sich potenziell als Partner, Zulieferer oder Technologieträger zu positionieren.

Warum das für CiTech so bedeutend ist

Für Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) bedeutet die Einladung durch die australische Regierung zur Teilnahme an der AUSA 2025 weit mehr als einen Messetermin.



Sie ist ein offizielles Regierungsmandat - Gemeinsam unter anderem mit DroneShield Teil der "Team Defence Australia"-Delegation, die nur Unternehmen umfasst, die von der Regierung als technologisch relevant, exportfähig und strategisch förderwürdig eingestuft werden.

Das Signal ist deutlich:

Wer von der australischen Regierung zur AUSA entsandt wird, steht für militärische Exzellenz, Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Für CiTech ist dies damit der zweite staatlich validierte Meilenstein innerhalb weniger Wochen - nach der Förderzusage aus Canberra. Es bestätigt, dass das Unternehmen auf höchster Ebene wahrgenommen wird und sich in einem Umfeld bewegt, das für gewöhnlich nur milliardenschweren Großkonzernen vorbehalten ist.

Mit seiner autonomen Nexus-20-Plattform trifft CiTech zudem exakt den Nerv der Zeit: mobile, skalierbare Sicherheits- und Kommunikationslösungen, die in einer Ära zunehmender Drohnenbedrohungen dringend gebraucht werden - nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch zum Schutz kritischer Infrastruktur.

Kurz gesagt:

Die Teilnahme an der AUSA 2025 ist für CiTech

eine internationale Bühne von Weltrang ,

, ein Gütesiegel der australischen Regierung ,

, und potenziell der Türöffner für neue Aufträge und Partnerschaften im NATO- und US-Markt.

Während viele kleine Defence-Tech-Unternehmen jahrelang versuchen, überhaupt Sichtbarkeit zu erreichen, steht CiTech nun mitten im Scheinwerferlicht der globalen Verteidigungsindustrie - auf derselben Bühne wie die ganz Großen.

In bester Lage auf der vom 13.-15.Oktober weltweit größten Messe für Landverteidigung Quelle: https://meetings.ausa.org/annual/2025/

Für ein Smallcap-Unternehmen mit rund 126 Mio. CAD Marktkapitalisierung (Stand 16.10.2025) bedeutet das: Zugang zu denselben Netzwerken und Entscheidern wie die großen Rüstungsriesen - ein Schritt, der die Wahrnehmung und Bewertung des Unternehmens nachhaltig verändern kann.

Ein Blick auf den offiziellen Messeplan der AUSA 2025 zeigt, wie zentral der australische Pavillon (Booth #525) platziert ist: direkt zwischen Boeing, Leonardo DRS, BAE Systems, Palantir und Rheinmetall. Damit steht CiTech nicht am Rand, sondern im Herzen der globalen Defence-Elite - dort, wo internationale Allianzen geschmiedet, milliardenschwere Aufträge vorbereitet und Zukunftstechnologien vernetzt werden. Werden wir hier schon in der kommenden Woche weitere bahnbrechende News vom direkt von dieser Messe lesen, wie es auch vor wenigen Wochen bereits aus London (hier weiter unten im Text) lesen durften? Das war der Startschuss für eine fulminante Kursrallye, die in wenigen Tagen bereits weiteren Treibstoff bekommen könnte!

Diese Nähe ist nämlich sicherlich kein Zufall: Sie unterstreicht die strategische Rolle, die Australien - und damit auch CiTech - im globalen Sicherheitsgefüge einnimmt. In diesen Zeiten ist das wichtiger denn je!

Einen ersten Eindruck von dieser wichtigen Messe erhalten Sie in diesem Video:

Nach dem jüngsten Drohnenvorfall am Flughafen München wird klar, wie groß der Handlungsdruck auch in Europa ist. Während Behörden und Betreiber nach Lösungen suchen, bringt CiTech mit der Nexus-Plattform genau die Technologie an den Start, die kritische Infrastrukturen künftig schützen kann - und das gemeinsam mit namhaften internationalen Partnern.

Alleine am Flughafen München sind rund 170 Flüge ausgefallen. Rechnet man konservativ mit durchschnittlichen Ausfallschäden von 30.000-60.000 Euro pro ausgefallenen oder umgeleiteten Flug (inklusive Passagierbetreuung, Ersatzflügen, Landegebührenverluste und Umleitungen), läge der Gesamtschaden für Fluglinien und Flughafen voraussichtlich im mittleren ein- bis niedrigen zweistelligen Millionenbereich, d.h. vermutlich bei 5-10 Millionen Euro bisher.

Quelle: Bild vom 4.10.2025

CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) positionieren sich stark in Europa und haben vor wenigen Tagen die nächste Stufe seiner globalen Wachstumsstrategie gezündet: In Lettland wurde die 100%-ige Tochtergesellschaft SIA CiTech Europe gegründet - sie soll ab 2026 als europäische Zentrale mit eigener Produktion und Vertriebsteam dienen. Wie wichtig diese europäische Zentrale werden kann, konnten wir dann bereits wenige Tage später erkennen.

CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) haben einen echten Durchbruch vermeldet: Das Unternehmen hat ein Vertraulichkeitsabkommen (NDA) mit dem dänischen Rüstungskonzern Terma unterzeichnet - einem weltweiten Technologieführer bei Überwachungs- und Verteidigungslösungen, das größte Unternehmen in diesem Sektor in Dänemark. Das Ziel? Gemeinsam eine hochmoderne, schnell einsatzbereite Antwort auf das immer größere Drohnenproblem für kritische Infrastrukturen wie Flughäfen zu liefern. Bereits jetzt wird an einer vollständig autonomen 20-Meter-Nexus-Plattform gearbeitet, die innerhalb einer Stunde verlegt und mit modernster Sensorik von Terma ausgestattet werden kann - ein System, das genau auf die aktuellen Bedrohungen zugeschnitten ist.

?Das Abkommen legt die Basis für einen intensiven, geschützten Informationsaustausch und ist nur der Auftakt für weitere, engere Kooperationen: Beide Unternehmen bereiten bereits ein Memorandum of Understanding (MoU) vor, das gemeinsame Entwicklungen und Lösungen für den wachsenden europäischen Drohnenmarkt festschreiben soll. CEO Brenton Scott spricht vom entscheidenden Schritt, um CiTech als Technologieführer ganz vorne zu platzieren. Anleger wissen: Wenn große europäische Verteidigungspartner ins Spiel kommen, ist sowohl technologischer als auch wirtschaftlicher "Gamechanger"-Effekt möglich - Kursfantasie inklusive!

Neben Babcock und DronenShield arbeitet CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) nun mit dem nächsten namhaften Partner zusammen! Wie wichtig diese Kooperationen sowie der Aufbau eines Europa-Hubs in Litauen sind, sehen wir in den täglichen Meldungen, die wir sehen und lesen.

Chefsache Drohnenalarm: Merz aktiviert erstmals den Nationalen Sicherheitsrat

Quelle Bild vom 04.10.25

Auch außerhalb Deutschlands häufen sich Zwischenfälle: In Dänemark wurde der Luftraum Ende September zeitweise gesperrt, nachdem Drohnen über Flughäfen und militärischen Einrichtungen gesichtet worden waren - teils mit dem Verdacht gezielter Aufklärungsflüge. Die europäischen Sicherheitsbehörden sehen sich dadurch veranlasst, ihre Schutzmaßnahmen gegen unbemannte Flugobjekte zu verstärken.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, wie dringend eine moderne und vernetzte Drohnenabwehr geworden ist. Denn das Erkennen von Drohnen allein genügt nicht - sie müssen auch zuverlässig lokalisiert, klassifiziert und gegebenenfalls neutralisiert werden.

In diesem Zusammenhang gewinnt die Nexus-20-Plattform von CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) immer mehr an Aufmerksamkeit. Das System wurde ursprünglich für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen entwickelt und soll eine modulare Lösung zur Überwachung, Kommunikation und Drohnenabwehr bieten. Nexus-20 ist in einem 20-Fuß-Container untergebracht, der sich eigenständig aufstellen und einen ausfahrbaren 20-Meter-Turm betreiben kann. Das System kombiniert nach Angaben des Unternehmens 5G-Kommunikation, Sensorfusion für Lagebilder (ISR - Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) sowie integrierte Gegenmaßnahmen gegen unbemannte Flugobjekte.

Besonders bemerkenswert ist die enge Kooperation von CiTech mit DroneShield, einem der führenden Anbieter von Drohnenabwehrtechnologien. Gemeinsam soll eine Lösung entstehen, die Erkennung, Störung und Neutralisierung in einer Plattform vereint. Darüber hinaus arbeitet CiTech mit Partnern wie Babcock International, Nokia und Ericsson an der Integration sicherer Kommunikationsnetze und mobiler Einsatzfähigkeit. Erste Einheiten der Nexus-20-Systeme sollen bereits für Verteidigungszwecke in Osteuropa vorgesehen sein.

Sollte die Nexus-20-Plattform halten, was ihre Entwickler versprechen, könnte sie zu einem entscheidenden Baustein werden, um kritische Infrastrukturen künftig besser vor Drohnenbedrohungen zu schützen - sei es an Flughäfen, Energieanlagen oder militärischen Standorten. Denn die jüngsten Sichtungen machen deutlich: Der Luftraum unterhalb der zivilen Flugrouten ist längst zu einem sicherheitsrelevanten Raum geworden - und er verlangt nach neuen, intelligenten und vernetzten Schutzsystemen.

Europa-Expansion - CiTech startet den Turbo an der NATO-Ostflanke

Erst vor wenigen Tagen hat CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT), die nächste Stufe seiner globalen Wachstumsstrategie gezündet: In Lettland wurde die 100%-ige Tochtergesellschaft SIA CiTech Europe gegründet - sie soll ab 2026 als europäische Zentrale mit eigener Produktion und Vertriebsteam dienen.

Der Clou: Die Ansiedlung erfolgt in der Sonderwirtschaftszone von Liepaja, wo nur 4% Körperschaftsteuer fällig werden - ein Standortvorteil, wie er im Defence-Business kaum zu finden ist. Bereits jetzt fanden hochrangige Gespräche mit dem Verteidigungs- und Außenministerium, der LIAA und dem Oberkommando der Streitkräfte statt. Damit verschafft sich CiTech direkten Zugang zu den Milliardenmärkten für Verteidigung und Sicherheit in der EU - exakt an der NATO-Ostflanke, wo die Nachfrage nach modernster Technologie gerade explodiert. Für Anleger bedeutet das: CiTech positioniert sich nicht nur in Australien, sondern jetzt auch mitten in Europa als kommender Schlüsselplayer im globalen Defence-Boom.

?? 3 Gründe, warum die Lettland-News ein Gamechanger sein kann

Steuervorteil sichern: Nur 4% Körperschaftsteuer in der SEZ Liepaja - maximale Margenpower für CiTech. NATO-Ostflanke im Fokus: Direkt an der EU-Frontlinie positioniert, wo Verteidigungsbudgets gerade massiv hochgefahren werden. Top-Level-Kontakte: Bereits Gespräche mit Verteidigungsministerium, Streitkräften & LIAA - Türöffner für milliardenschwere EU-Deals.

Das Unternehmen steht nun an einem entscheidenden Wendepunkt.

Denn der komplette Newsflow zeigt, dass wir live dabei sind, wie ein kleines Unternehmen mit vielen Gamechanger-News einen kompletten Wandel im derzeit wohl interessantesten Sektor vollziehen könnte:

So treibt Critical Infrastructure Technologies Ltd. aktuell die Produktion der Nexus-Plattformen nach erfolgreichem australischen Regierungszuschuss voran

Nach erfolgreicher Bewilligung eines Zuschusses der australischen Regierung hat das Unternehmen die Stahlproduktion der ersten drei Nexus-Plattformen gestartet - der Auftakt einer Skalierungsphase, die CiTech in mehreren Milliardenmärkten positioniert.

Schneller Markteintritt - Erste Plattformen 2025/26 einsatzbereit

Bereits in den kommenden 10 Wochen werden Nexus 1 und 2 ausgeliefert, Nexus 3 folgt im Januar 2026. Nach einer nur 4-6-wöchigen Endausrüstung werden die Systeme bei namhaften Bergbaukonzernen, oder den australischen Streitkräften und Not- und Rettungsdiensten demonstriert. Damit schafft CiTech einen Proof of Concept in drei Schlüsselsektoren:

Verteidigung (globales Marktvolumen über 2,5 Billionen USD bis 2030)

(globales Marktvolumen über 2,5 Billionen USD bis 2030) Rohstoffindustrie (Australien: >300 Mrd. AUD Exportvolumen jährlich)

(Australien: >300 Mrd. AUD Exportvolumen jährlich) Kritische Infrastruktur & Notfalldienste (weltweiter Markt für Public-Safety-Kommunikation >70 Mrd. USD bis 2032, CAGR >10%)

Internationale Expansion - Eintritt in den europäischen Markt

Die Produktion von Nexus 4 und 5 startet im November 2025. Eine Einheit wird direkt nach Polen verschifft, um ab Frühjahr 2026 auf einer europäischen Roadshow präsentiert zu werden. Geplant sind Vorführungen bei Verteidigungsministerien, Regierungsorganisationen und Industriekonsortien in der gesamten EU - ein entscheidender Schritt, um den Zugang zu den europäischen Sicherheits- und Verteidigungsmärkten (geschätztes Volumen >400 Mrd. EUR) zu sichern.

Starke Unterstützung & Wachstumsstrategie

"Die staatliche Förderung und das internationale Interesse unterstreichen die Relevanz der Nexus-Technologie. Mit den bevorstehenden Demonstrationen und unserer klaren Expansionsstrategie legen wir die Grundlage für signifikantes Wachstum, globale Partnerschaften und nachhaltige Wertsteigerung für unsere Investoren."

CEO Brenton Scott

Für Anleger bietet CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) die Chance, frühzeitig in ein Unternehmen einzusteigen, das sich an der Schnittstelle von Verteidigung, Sicherheit und Hightech-Innovation positioniert - mit klarer Roadmap, wachstumsstarken Märkten und internationalem Skalierungspotenzial.

Das Unternehmen konnte zuletzt durch eine Reihe positiver Nachrichten überzeugen - die zentralen Highlights der jüngsten Updates im Überblick:

Mit dem Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) mit DroneShield Limited (ASX: DRO) wird die revolutionäre Nexus-20-Plattform künftig um modernste Counter-UAS-Technologien erweitert - und das auf ausdrückliche Anforderung des ukrainischen Verteidigungsministeriums.

Nach der jüngsten Absichtserklärung mit Babcock International und den Dreifach-NDAs mit Nokia und Ericsson baut CiTech damit sein globales Partnernetzwerk konsequent weiter aus. Gemeinsam entsteht ein integriertes 4G/5G-Kommunikations- und Verteidigungssystem, das in dieser Form weltweit einzigartig ist.

DroneShield bringt seine international führende Expertise im Bereich Drohnenabwehr ein - und hebt die Nexus-20-Plattform damit auf ein völlig neues Level. Robuster Schutz vor modernen Luftbedrohungen, kombiniert mit sicherer Hochleistungskommunikation: Nexus 20 wird zur Schlüsseltechnologie der nächsten Generation von Verteidigungssystemen.

Dieses Abkommen mit DroneShield ist ein entscheidender Schritt nach vorne. Mit sicherer Kommunikation von Nokia und Ericsson, der Verteidigungsexpertise von Babcock und den C-UAS-Lösungen von DroneShield schaffen wir ein System, das weltweit einzigartig ist - und exakt auf die Anforderungen des ukrainischen Verteidigungsministeriums zugeschnitten.

Brenton Scott, CEO von CiTech.

Das Nexus-20-Programm, bestehend aus 50 bestellten Plattformen, soll eine vollständig integrierte, sichere und widerstandsfähige Lösung für moderne militärische Operationen liefern. Mit der Vereinbarung ist nun auch die Entwicklung der Drohnenabwehr offiziell gestartet - parallel zur bereits laufenden Telekommunikationsintegration.

Mit Nexus 20 definiert CiTech die Zukunft der Verteidigungstechnologie - hochmobil, vernetzt, sicher und drohnenresistent.



Mit der am 15 September gemeldeten Unterzeichnung von Vertraulichkeits-vereinbarungen mit Babcock, Nokia und Ericsson hebt CiTech sein Nexus-20-Programm endgültig in eine neue Dimension. Denn während Babcock die Verteidigungskompetenz einbringt, liefern Nokia und Ericsson als Weltmarktführer die modernste 4G/5G-Technologie - exakt das, was für die jetzt bestätigte Lieferung von 50 Nexus-20-Systemen an die Ukraine benötigt wird.

Für Critical Infrastructure Technologies, kurz CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) bedeutet das: Aus einem Midcap mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 126 Mio. CAD (Stand 16.10.2025) wird über Nacht ein ernstzunehmender Partner der globalen Defence- und Telekommunikationsbranche. Der potenzielle Auftragswert übersteigt die Börsenbewertung des Unternehmens bei Weitem - und genau in solchen Konstellationen entstehen an der Börse die spektakulärsten Rallyes. Wer die Kursentwicklungen anderer Defence-Aktien nach NATO-Aufträgen verfolgt hat, weiß:

Solche Deals können Neubewertungen im Vielfachen auslösen. CiTech hat mit dieser Nachricht die Weichen gestellt, vom kleinen Technologiewert zum gefragten Ausrüster an der NATO-Ostflanke aufzusteigen - und Anleger fragen sich bereits, ob wir hier am Anfang einer echten Defence-Rakete stehen.

Eine Delegation von mehr als 20 westaustralischen Unternehmen unter der Leitung von Verteidigungsminister Paul Papalia hatten die Gelegenheit, ihre Weltklasse-Kompetenzen zu präsentieren und auf der Defence and Security Equipment International (DSEI) in London - der weltweit größten Verteidigungsmesse - Kontakte zu Branchengrößen zu knüpfen.



In diesem Rahmen hat CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) die Unterzeichnung einer exklusiven Vereinbarung mit dem britischen Milliardenkonzern Babcock International Group bekannt gegeben. Babcock (Börsenwert zum 9.9.2025: 5,6 Mrd. GBP oder 6,7 Mrd. USD) ist Mitglied im FTSE 100 - dem Index für die 100 größten börsengelisteten Unternehmen. Das war der erste Ritterschlag für das kleine Unternehmen!

Das Memorandum of Understanding (MOU) sieht vor, dass beide Unternehmen gemeinsam ein schnell einsetzbares Verteidigungs-Hub für die ukrainischen Streitkräfte entwickeln. Basis ist die Nexus-20-Plattform von CiTech, die 5G-Kommunikation, Aufklärung (ISR) und Drohnenabwehr (Counter-UAS) kombiniert - verpackt in einem 20-Fuß-Container, der sich selbstständig entlädt, aufbaut und einen 20 Meter hohen, sturmfesten Mast ausfährt.

Namenhafte Personen beim Signing dabei: v.L.n.R.: The Hon. Stephen Smith, High Commissioner for Australia to the UK, Mark Goldsack, Managing Director Babcock International Group, Andrew Cridland, CEO of Babcock Australasia, Brenton Scott, CEO of Critical Infrastructure Technologies, The Hon. Paul Papalia, Western Australian Minister for Defence Industry Quelle: CiTech ?

?? Exklusivität: Babcock und CiTech arbeiten exklusiv an diesem Projekt für die Ukraine.

?? Next Step: Zusätzlich prüfen beide Seiten die Errichtung eines Nexus-Montagehubs in Osteuropa und weitere NATO-Möglichkeiten entlang der Ostflanke.

?? Signalwirkung: Babcock-International-Direktor Mark Goldsack betonte:

Wir stehen fest zu unserer Verpflichtung, die Ukraine zu unterstützen, und durch diese neue Partnerschaft mit CiTech können wir schnell einsetzbare Kommunikations-, Counter-UAS- und ISR-Fähigkeiten bereitstellen sowie unsere Präsenz in Osteuropa mit einem speziellen Montagezentrum ausbauen.

Die Lösung wir in einem 20-Fuß-Containerfomat geliefert und 5G-Kommunikation, UAS-Abwehr und ISR-Fähigkeiten besitzen.

Damit rückt CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) über Nacht in eine völlig neue Liga auf: von einem Nanocap mit innovativer Robotic-Technologie zu einem strategischen Partner eines globalen Defence-Players mit direkter Ukraine- und NATO-Perspektive.

Brenton Scott, CEO von CiTech ist selbstverständlich hoch erfreut über diesen Deal:

Als australisches KMU der Verteidigungsindustrie eröffnet die Partnerschaft mit Babcock International den Weg für eine schnelle Skalierung des Nexus 20 in der Ukraine und Osteuropa. Dies ist kein einmaliger Einsatz, sondern der Beginn einer regionalen Expansion, die den Nexus 20 von CiTech als Referenzsystem an der Ostflanke der NATO positioniert.

Die Unterzeichnung dieses Memorandums ist weit mehr als ein gewöhnlicher Geschäftsabschluss. Wenn hochrangige Militärs Australiens und Großbritanniens Seite an Seite mit den CEOs von CiTech und Babcock posieren, dann geht es nicht nur um ein einzelnes Produkt - sondern um die Verteidigungsfähigkeit ganzer Nationen.

(Auch das Militär ist vor Ort dabei: v.L.n.R.: Major General Jason Blain, Head Land Systems, CASG, Australian Defence Force, The Hon. Stephen Smith, High Commissioner for Australia to the UK, Brenton Scott, CEO of Critical Infrastructure Technologies, Air Commodore Matthew Harper, Head of Australian Defence Staff (HADS) London)

Die Botschaft ist klar: Die Ukraine soll nicht nur kurzfristig unterstützt, sondern langfristig ausgerüstet werden. Mit modernster Technologie, die Kommunikation, Aufklärung und Drohnenabwehr in einem System vereint. Doch auch Europa profitiert unmittelbar: Denn jede Technologie, die in der Ukraine erprobt und eingesetzt wird, stärkt zugleich die Sicherheitsarchitektur der NATO und damit die Verteidigungsfähigkeit des Kontinents.

Hinzu kommt: Sowohl Australien als auch Großbritannien verfügen über umfangreiche Förderprogramme für militärische Modernisierung und internationale Kooperationen. Milliardenbeträge fließen in Rüstungsprojekte, die mit Partnern umgesetzt werden sollen. Mit Babcock als milliardenschwerem FTSE-100-Konzern im Rücken und CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) als hochinnovativer Technologiefirma ist die Kombination geschaffen, die genau in diese Fördertöpfe passt.

Man spürt es förmlich: Das hier ist nur der Startschuss. Wenn ein Projekt dieser Größenordnung auf den Weg gebracht wird, steht schnell die Frage im Raum: Was könnte als Nächstes kommen? Weitere Lieferungen an die Ukraine? Ein Ausbau in andere NATO-Staaten entlang der Ostflanke? Gerade in der letzten Nacht sind russische Drohnen auf polnisches Gebiet geflogen! Oder sogar die Serienproduktion in einem eigens errichteten Montagezentrum in Osteuropa?

Besonders bemerkenswert ist: Auch Babcock International selbst hat heute die Vereinbarung in einer offiziellen Pressemitteilung veröffentlicht. Für CiTech bedeutet das einen immensen Schritt nach vorn, denn eine Meldung aus den Reihen eines milliardenschweren FTSE-100-Konzerns erreicht sofort eine ganz andere Aufmerksamkeit - nicht nur bei Investoren, sondern auch bei politischen Entscheidern, Militärs und den Medien. Während kleine Nanocaps oft darum kämpfen müssen, überhaupt Gehör zu finden, sorgt eine begleitende Veröffentlichung durch einen Branchengiganten wie Babcock für maximale Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit. Genau dieser Effekt - dass nicht nur CiTech, sondern auch Babcock die Partnerschaft aktiv kommuniziert - könnte sich als entscheidender Katalysator für die weitere Wahrnehmung und Bewertung des Unternehmens erweisen.

(Quelle: Screenshot https://www.babcockinternational.com/news/babcock-and-citech-sign-mou-to-develop-rapidly-deployable-communications-isr-and-counter-uas-systems-for-eastern-europe/)

Eines ist sicher: Mit der heutigen Unterschrift haben CiTech und Babcock ein Tor zu einer völlig neuen Dimension geöffnet - politisch, wirtschaftlich und sicherheitstechnisch.

Anleger stellen sich die Frage, was nach einem solchem Deal als nächstes kommen könnte

Erst letzten Montag hat CiTech die NX-20 / NX-24 Spezifikationen vorgestellt - und damit genau jene Leistungsmerkmale scharfgeschaltet, die für das jetzt folgende Ukraine-/NATO-Use-Case entscheidend sind: mehr Höhe, mehr Nutzlast, größere Reichweite, integrierte ISR/Counter-UAS-Fähigkeiten. Im Klartext: Das System ist nicht mehr nur ein mobiler Sendemast, sondern ein einsatznahes, modular bestückbares Einsatz-Hub für Kommunikation, Aufklärung und Drohnenabwehr. Das liest sich wie der technische Vorlauf zur jetzt erfolgten Partnerschaftsmeldung.

Dieser Deal zeigt exemplarisch, wie geopolitische Megatrends und technologische Innovationen zusammenlaufen - und warum clevere Anleger jetzt genau hinschauen sollten. Die Produktmeldung war kein isoliertes Tech-Update, sondern wirkt wie das gezielte "Anschalten" der Spezifikationen, die ein gemeinsames, einsatzfähiges Ukraine-Hub mit einem großen Prime erst möglich machen.

Die Aktie ist bereits in den Rallymodus gewechselt. Im Vergleich zu den Kursgewinnen anderer Defence-Aktien, könnte die Entwicklung hier jetzt aber erst am Anfang stehen, vor allem wo der Auftragswert der zu entiwcklenden Systeme für die Ukraine den aktuellen Marktwert der aktie deutlich übertrifft.

(Quelle: thecse.com)

Hohes Interesse von Ländern und Unternehmen an N16-System

Kein Wunder, dass CiTech (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081 | CSE:CTTT) schon zahlreiche Demonstrationen des Vorgängermodells N16 vornehmen durfte. Die Liste der interessierten Kunden neben dem australischem Verteidigungsministerium ist lang: Sie reicht von großen Rohstoffkonzernen wie Rio Tinto, BHP oder K92 Mining über eine Delegation des baltischen NATO-Landes Lettland. Das wird sich nun auch auf die neue N20-Version ausbreiten.

Schließlich hat eines der ersten N16-Systeme einen Zyklon der Stufe 4 schadlos überstanden, wie das Unternehmen bei der Pressemitteilung zum neuen System, den N20, berichtete.

Laut CiTech befindet man sich in Gesprächen mit dem lettischen Verteidigungsministerium. Das sind große Adressen, bei denen viele kleine Nanocap-Unternehmen nicht mal Termine erhalten. Von Demonstrationen ganz zu schweigen. Das zeigt Ihnen, wie hoch N16 bzw. jetzt N20 und die CiTech-Technologie von Experten geschätzt wird.

Nexus-20 - Mehr Reichweite, mehr Einsatzmöglichkeiten, geringere Kosten

Erweiterte Reichweite und Abdeckung

Die neuen Nexus-Systeme bieten durch höhere Masten einen entscheidenden Leistungssprung:

Nexus 16 m : Reichweite bis zu 16 km, Abdeckung von 800 km²

: Reichweite bis zu 16 km, Abdeckung von 800 km² Nexus 20 m : Reichweite bis zu 18,4 km, Abdeckung von über 1.000 km²

: Reichweite bis zu 18,4 km, Abdeckung von über 1.000 km² Nexus 20 m mit 4 m Teleskopmast: Reichweite über 20 km, Abdeckung fast 1.300 km²

Für Kunden heißt das: gleiche Abdeckung mit weniger Einheiten oder größere Reichweite mit derselben Anzahl - beides reduziert Zeit- und Kostenaufwand beim Einsatz.

Zusätzlich ermöglichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Nexus-20-Geräten Distanzen bis zu 36 km, auf Anhöhen sogar noch mehr.

Technologie-Vorteile durch Höhe

Mehr Höhe bedeutet auch mehr Leistung bei Überwachung und Drohnenerkennung (UAS). Sensoren können 50% höher angebracht werden als bei Nexus-16 - mit klaren Vorteilen in Reichweite und Präzision.

Verbesserte Systemleistung

Die nächste Generation bringt gleich mehrere Upgrades:

Verdoppelte Generatorleistung für höhere Energieversorgung

Schnellere Aktivierung durch neue Antriebe & Hydraulik

Höhere Ausfallsicherheit durch Redundanz bei kritischen Systemen

Verbesserte Fernwartung und Reporting

Modular aufgebautes E/A-System für schnelle Erweiterungen

Multi-Mission-Fähigkeit - Flexibel für jede Einsatzlage

Die Plattform ist so ausgelegt, dass unterschiedliche Nutzlasten integriert werden können:

Optische Systeme : Tages- und Nachtsicht bis 15 km, Wärmebild bis 10 km

: Tages- und Nachtsicht bis 15 km, Wärmebild bis 10 km UAV-Abwehr : Erkennung, Verfolgung und Gegenmaßnahmen

: Erkennung, Verfolgung und Gegenmaßnahmen Radar : Tragfähigkeit bis 150 kg für 360°-Modelle

: Tragfähigkeit bis 150 kg für 360°-Modelle Kommunikation : Mikrowelle, Funk, Glasfaser oder Satellit (Starlink, Viasat)

: Mikrowelle, Funk, Glasfaser oder Satellit (Starlink, Viasat)

Nexus 20 mit VTOL-UAV-Unterstützung, Quelle: Citech



Mit den neuen Nexus-Türmen erschließt das Unternehmen größere Einsatzmöglichkeiten bei gleichzeitiger Kostenreduktion für die Kunden. Das macht die Plattform nicht nur technologisch überlegen, sondern auch wirtschaftlich hochattraktiv - beste Voraussetzungen für wachsende Marktanteile in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Kommunikation.

CiTech: Verknüpft geopolitischen Megatrend Aufrüstung mit Tech-Megatrend Robotics

CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) ist ein innovativer First Mover im Bereich der mobilen Telekommunikations-Infrastruktur. Mit dem Flaggschiff-Produkt Nexus 20 hat man einen mobilen Robotic-Sendemast entwickelt, der praktisch überall einsetzbar ist. Die Anlage wird durch Solarstrom und zwei integrierte Generatoren betrieben und ist dadurch unabhängig von Stromnetzen, Stromgeneratoren etc.

Der N20 hat die Größe eines Containers und wird mit einem Lkw transportiert. Am Zielort angekommen, wird der N16 aktiviert. Er fährt seine Standbeine aus und der Lkw kann wegfahren. Denn einmal aktiviert, beginnt der N20, wie "Nexus 20" abgekürzt wird, selbstständig und vollautomatisch mit dem Aufbau und startet sich selbst.



(Quelle: YouTube-Kanal CiTech)

Es werden für den Aufbau keine Techniker vor Ort benötigt. Der N20 verbindet sich automatisch mit einem verfügbaren öffentlichen Telekommunikationsnetz, falls gewünscht mit einem privaten Netzwerk des Kunden oder als Backup mit Starlink. Der Sendemast und die Anwendungen können problemlos ferngesteuert kontrolliert werden. Der Sendemast ist 20 Meter hoch (daher die Zahl 20 im Namen).

Was die N20-Technologie von bisherigen mobilen Sendemastlösungen abhebt, ist neben der einzigartigen Robotics-Technologie und der flexibleren Einsetzbarkeit der höhere und wesentlich stabilere Antennenmast. Die Windstabilität ist wesentlich höher als bei klassischen mobilen Kommunikationsmasten, wodurch der N20 die mit Abstand größte Antennenkapazität besitzt (also die Zahl Anwendungen, die am Mast angebracht werden können).

Das N20-System: Das Beste aller Welten

Die N16-Technologie war bereits durch 20 Patente geschützt. CEO Brenton Scott sprach vor Kurzem schon über die neuartige Robotics-Technologie des N16 wie folgt:

"Wir gehen auf viele Fachmessen. Dort haben wir absolut nichts gesehen, was mit unserer Technologie vergleichbar ist."

Nun hat man bereits die 20 Meter Variante und noch besser, CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) arbeitet bereits an einem Sendemast mit 24 Metern Höhe.

Denn durch die Höhe und Stabilität des Sendemastes, können wir bedeutend mehr Geräte an und auf dem Mast installieren."



so CEO Brenton Scott

Die Sendemasten der sogenannten "Kleinen Anhänger"-Mobilsysteme (Small Trailer-Antennen) haben so instabile Sendemasten, dass sie nur eine Höhe von 8 Metern erreichen. Diese Sendemasten können einfach nicht viele Anwendungen auf dem Mast installieren.

(Quelle: CiTech)

Die "Großen Anhänger"-Antennensysteme (in der Branche "Cell On Wheels" genannt) haben zwar die Höhe, aber nicht die Windstabilität. Weshalb auch diese Sendemasten nur die Hälfte der Last des N16 tragen können. Zudem sind die großen Anhängersysteme schwerfälliger und immobiler als der N16. CEO Brenton Scott erklärt dazu:



"Der N16 ist so designt, dass er konstant bewegt werden kann, wenn der Kunde ihn so einsetzen möchte."

(Quelle: CiTech)

Diese Doppel-Stärke aus bester Mobilität und stärkstem (sowie höchstem) Sendemast eröffnet neben klassischen Telekommunikationslösungen vor allem hochinteressante militärische Anwendungsmöglichkeiten, die den N16 für Europa, für die NATO und vor allem für die Ukraine äußerst interessant machen. Und wie…hier passiert bereits richtig viel, wie Sie gleich lesen werden.

(Quelle: CiTech)

CiTech hat drei Absatzmärkte definiert - Rüstung & Sicherheit steht an erster Stelle

CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) hat drei Wirtschaftszweige definiert, für die der N16 Robotics-Sendemast wie geschaffen ist. Es sind: Bergbau und Mining. Katastrophenhilfe. Und eben vor allem der Rüstung/Sicherheitssektor - der Bereich mit dem mit Abstand größten Umsatzpotenzial.

Auf dieses dritte Geschäftsfeld sollten clevere Anleger besonders achten. Das könnte der größte Wachstumsmarkt für die N20-Systeme werden. Somit dürften hier die spektakulärsten Nachrichten kommen. Das sind keine Vermutungen. Laut dem CiTech-Management haben bereits keine Geringeren als die NATO, der Internationale Fonds für die Ukraine und das australische Verteidigungsministerium über Lieferungen des N16 angefragt und die Erweiterung auf den N20 könnte den Durchbruch bedeuten.

Doch beginnen wir mit den beiden anderen Sektoren:

Bergbauindustrie/Mining

Die Bergbauindustrie ist vermutlich nicht der Sektor, an den viele Investoren in Europa zuerst denken. Doch CiTech kommt aus Australien - und da hat die Bergbauindustrie den gleichen Stellenwert wie die Automobilindustrie in der deutschen Volkswirtschaft. So überrascht es nicht, dass CiTech seine N16-Technologie vor großen Bergbaukonzernen präsentiert hat.

Für die Bergbaukonzerne ist N16 genau das, was sie für viele Rohstoffprojekte brauchen. Denn die befinden sich häufig fernab in entlegenen Gebieten, wo es keine gesicherte Telekom-Versorgung gibt. N16 könnte selbst für entlegene Projekte im asiatischen Dschungel, dem australischen Outback oder den Eisregionen im kanadischen Norden eine gesicherte Telekommunikation ermöglichen.

Katastrophenhilfe

Wir kennen leider alle die Bilder nach schrecklichen Katastrophen - seien sie von der Natur oder durch Wirtschaftsunfälle ausgelöst. Von Erdbeben oder Überschwemmungen bis zu Flächenbränden oder Hurrikans - die Auswirkungen für die Bevölkerung sind leider oft verheerend. Der Ausfall klassischer Mobilfunkmasten ist fast immer eine Folge. In diesem Chaos können die leicht transportierbaren N16-Systeme zum Lebensretter werden. Damit kann die Telekommunikation selbst in geografisch schwierigen Gebieten schnell wieder aufgebaut werden.



Trauriger Fakt ist: Die Zahl der Naturkatastrophen nimmt aufgrund der Umweltschäden immer weiter zu. Laut einem Report der UN stieg die Zahl der weltweit registrierten Naturkatastrophen in den letzten 20 Jahren um fast +75%. Zwischen 2000 und 2019 wurden 7.348 große Katastrophenereignisse gezählt - verglichen mit 4.212 im Zeitraum 1980-1999.

Entscheidender Unternehmensschritt von Entwicklung zu Vertrieb erfolgt JETZT

Von entscheidender Bedeutung für das richtige Verständnis von CiTech: Der N16 ist kein Entwicklungsprojekt, das in ferner Zukunft mal auf den Markt kommen könnte. Er befindet sich auch nicht mehr im Prototyp-Stadium. Hier werden keine Funktionstests mehr durchgeführt. Darüber ist CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) mit dem N16 bereits weit hinaus.

Der N16 ist fertig entwickelt!

Der N16 hat sich bereits in realen Tests durch große Weltkonzerne bewiesen!

Der Verkaufsstart beginnt jetzt!

AKTUELL BEFINDEN SICH BEREITS 4 N16-SYSTEME IN PRODUKTION!

(Quelle: CiTech)

Die N16-Systeme werden aktuell in Australien produziert. Aber jetzt kommt es: Diese Systeme werden nicht irgendwann in 2026 /27 fertig. Nein, die ersten zwei Systeme sollen bereits im Oktober dieses Jahres fertig sein. Wir haben bereits September. Das ist schon im nächsten Monat! Quasi jetzt jeden Moment! Das dritte System soll im Dezember dieses Jahres fertig werden. Das vierte System im Februar 2026!

Laut dem Management liegt die aktuelle Produktion voll im Zeitplan. Vier Systeme klingt nicht viel. Doch bedenken Sie: Das ist der Produktionsstart von CiTech. Und: CiTech ist mit einer Börsenbewertung von rund 126 Mio. CAD (Stand 16.10.2025) noch ein winziges Unternehmen, das noch keine Umsätze macht. Selbst der Verkauf von vier Systemen würde also zu einem massiven Auftakt-Wachstum führen!

Die Erwartungen des Managements: Alle 4 N16-Systeme sollen innerhalb der nächsten 12 Monate verkauft werden!

Ein Unternehmens-Meilenstein: CiTech startet jetzt seine heiße Verkaufsphase!

Damit steht CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) jetzt direkt vor dem Start seiner dynamischen Wachstumsphase - der Phase, in welcher die Aktienkurse von Nanocap-Unternehmen historisch betrachtet oft die größten Kurssprünge vollziehen, wie wir sie bei diesem Unternehmen bisher im September und vor allem im Oktober 2025 gesehen haben.

Wenn es so ein winziges Unternehmen tatsächlich in die Verkaufsphase schafft, stürzen sich Anleger oftmals auf diese Werte - mit dementsprechenden Folgen für den Aktienkurs. Denn das kann eben der Vorteil von winzigen Nanocap-Aktien sein: Die Handelsumsätze sind häufig minimal.

Kommt plötzlich Euphorie und Kaufdynamik in solche kleinen Werte, können derartige Aktien dann nach oben explodieren. An der Börse werden solche Charts mit solchen Kursexplosionen auch "Hockeystick-Charts" genannt - da die Aktienkurse wie in der Form eines Eishockeyschlägers geradezu senkrecht nach oben schießen. Hier ein Beispiel für den "Hockeystick-Char":

(Quelle: Tradingview)

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zum aktuellen Zeitpunkt natürlich niemand sagen kann, ob die Aktie von CiTech auch so eine Entwicklung vollziehen könnte und ob die bisherige Entwicklung in 2025 nachhaltig sein wird. Aber die Fakten und der Stand der Unternehmensentwicklung sprechen für CiTech. Der Wert bringt alle Voraussetzungen für eine Aktienrallye mit!

Management und Insider halten ultra-hohe 60% aller CiTech-Aktien!

Angesichts dieser Perspektiven wundert es nicht, dass Management und Insider sage und schreibe 60% aller Aktien von CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) halten! CEO Brenton Scott hält 30%! Das sind ultra-hohe Werte für ein so kleines Unternehmen wie CiTech! Insideranteile von 20% gelten im Finanzsektor schon als hoch.

Ungewöhnlich hohe Werte von 60% sind extrem rar und zeigen: Das Management und die Insider glauben an CiTech, N16, N20 und die spannende Story, die nun in die heiße Verkaufsphase startet. So ein hoher Insideranteil kann exzellent für die Aktionäre des Unternehmens - in diesem Fall CiTech - sein.

Bedeutet es doch: Die Manager haben ein sehr hohes Eigeninteresse an dem Erfolg des Unternehmens. Die Interessen der Manager sind im Einklang mit den Interessen der Aktionäre. Man rudert im gleichen Boot in die gleiche Richtung. Arbeitet das Management erfolgreich und liefert, verdienen alle Seiten durch Aktienkurssteigerungen fürstlich. So soll es sein.

(Quelle: CiTech)

Eine seltene Konstellation: Jetzt kommt bei CiTech alles zusammen!

Die Börsenchance bei CiTech basiert also auf 4 entscheidenden Faktoren, die genau jetzt alle zusammenkommen. Das kann häufig der ideale Königspunkt zum Einstieg für risikobereite Anleger sein. Denn wenn man zu früh einsteigt, muss man sich häufig lange Jahre gedulden, bis die Unternehmensentwicklung zu dem Punkt kommt, an dem CiTech jetzt ist. Steigt man zu spät ein, hat man möglicherweise das spektakulärste Stück des Performance-Kuchens verpasst.

Timing ist bekanntlich ein Schlüsselfaktor für den Investmenterfolg - und das Timing scheint bei CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) GENAU JETZT optimal zu sein. Denn:

Das Flaggschiffprodukt N16 ist marktreif. Die ersten 4 N16-Systeme befinden sich bereits in Produktion. CiTech vollzieht jetzt den Schritt in der Unternehmensentwicklung von der Entwicklungsphase zur Vertriebsphase. Durch den geopolitischen Megatrend der europäischen Aufrüstung und den Megatrend Robotics könnten die Verkäufe des N16 gleich doppelten Rückenwind erhalten.

Aber - und jetzt kommt es:

Die Aktie von CiTech befindet sich mit einem Aktienkurs von 1,22 CAD (Stand 16.10.2025) und einer Börsenbewertung von nur 126 Mio. CAD (rund 90 Mio. USD), noch auf absolutem Smallcap-Niveau.

CiTech: Profitiert als Ausrüster vom neuen Rohstoff-Superzyklus

Die beiden anderen Märkte Katastrophenbewältigung und Bergbau bekommen die Aktionäre sozusagen noch zusätzlich gratis obendrauf. Das ist natürlich super. Denn wie schon angedeutet, startet im Rohstoffsektor nach 20 Jahren gerade der neue Rohstoff-Superzyklus. Das bedeutet: In den kommenden Jahren werden immer mehr neue Minenprojekte erschlossen.

Doch die werden immer abgelegener sein. Denn die guten und großen Projekte in oder nahe den bekannten und etablierten Rohstoffgebieten sind inzwischen natürlich alle vergeben. Wer jetzt neue Rohstoffgebiete erschließen will, muss in die abgelegenen Regionen gehen - und dort gibt es eben oftmals gar keine oder bestenfalls minimale Telekom-Infrastruktur.

Wie bereits beschrieben, hat CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) im Rohstoffsektor bereits großes Interesse von einigen der ganz großen Rohstoffkonzerne auf sich gezogen. Laut dem Management hat Rio Tinto (Börsenwert: rund 95 Mrd. USD) bereits so ernsthaftes Interesse an einem N16-System bekundet, dass man das zweite produzierte N16-System in Australien belassen wird - für den Fall, dass es ein Rohstoffkonzern sofort erwerben möchte.

Dann wären sogar erste Umsätze im Geschäftsjahr 2025 möglich.

Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt nur Spekulation. Aber: Laut dem Management von CiTech waren Repräsentanten von Rio Tinto erst im Juni bei CiTech. Bei der Börsenbewertung von rund 90 Mio. USD (Stand 16.10.2025) ist eine mögliche Rio Tinto-Story ein weiterer spannender Joker, den Anleger gratis obendrauf erhalten.

CiTech könnte bei erfolgreichen Verkäufen massives Aufwärtspotenzial besitzen

An der Börse werden junge Firmen mit innovativen Produkten, die ihre heiße Verkaufsphase starten, oft mit einem wesentlich höheren KUV als 1,0 gehandelt. Manchmal liegen die KUVs bei derartigen Wachstumstories sogar im höheren zweistelligen Bereich. Ob CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) derartige Bewertungsdimensionen erreichen kann, hängt von vielen Faktoren ab und beinhaltet Risiken. Der Risiken müssen sich Anleger bewusst sein.

Aber: Der Weg zur Realisierung derartiger Gewinnpotenziale ist für CiTech klar vorgezeichnet. Nicht nur das: Die Türen auf diesem Weg dürften alle offen sein. Der N16 ist für den Verkauf bereit. Das Interesse von Ländern wie Lettland und Unternehmen wie dem großen Babcock-Milliardenkonzern, der sehr gute Kontakte zum britischen Verteidigungsministerium haben soll, oder dem Rohstoff-Riesen Rio Tinto und natürlich der Ukraine sind vorhanden.

Doch für clevere Aktionäre mit dem entscheidenden Informationsvorsprung über CiTech könnte nicht mehr viel Zeit sein, um sich zu potenziellen Schnäppchenpreisen in CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) zu positionieren. Denn die neue, heiße Vertriebsphase ist gestartet.

Aber: Auch wenn CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) wirklich alle Voraussetzungen für spektakuläre Börsengewinne erfüllt, ist dies nicht garantiert. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie im Zweifelsfall verschmerzen können. Realisieren Sie auch mal Teilgewinne bei einer Rallye. So reduzieren Sie Ihr Risiko noch einmal.

5 Gründe, die für ein Investment in CiTech (WKN: A3D7R8, ISIN: CA2267401081) sprechen:

Profiteur des historischen Megatrends Aufrüstung/geopolitische Sicherheit in Europa UND des Megatrends Robotics CiTech vollzieht jetzt Unternehmensschritt von Entwicklungsphase in Vertriebsphase Aktuell vier N16-Systeme in Produktion Potenzial für Deal von bis zu 50 N20-Systemen für Ukraine Aktie mit Börsenbewertung von 90 Mio. USD bei den Zukunftsaussichten wohlmöglich unterbewertet

Besuchen Sie auch die Webseite von Critical Infrastructure Technologies oder schauen Sie in die Sedar+ Filings, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Mit spekulativen Grüßen

Ihre Hotstock Investor Redaktion

